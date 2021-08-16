16 августа
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Политика

«Правил плохо и закончил позорно». В Кремле прокомментировали бегство президента Афганистана

Президента Афганистана нужно судить за бегство из страны, считает Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД. Мнение дипломата цитирует РБК.

Афганистан, военный.
Афганистан, военный.
СС0

По мнению представителя Кремля, Ашраф Гани не покинул страну, а бежал «самым позорным образом».

«Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека», — заявил Замир Кабулов.

Российский дипломат напомнил, что ранее в своем обращении к афганскому народу Ашраф Гани утверждал, что готов «жизнь положить до последнего».

Ранее директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана» (запрещен в РФ) Абдул Гани Барадаром в Дохе.

Что произошло?

Боевики террористического движения «Талибан» захватили Кабул — столицу Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Силы «Талибана» начали наступление на столицу 15 августа. При этом афганские войска полностью отступили 12 августа, после падения второго и третьего по величине городов Кандагара и Герата.

Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует обсудить с «Талибаном» безопасность деятельности российской дипмиссии.

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