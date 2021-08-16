Спецпредставитель Путина сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана»

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что у России «хорошие отношения» как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». «Поэтому мы не переживаем», — добавил российский дипломат.