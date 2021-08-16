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Политика

Спецпредставитель Путина сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана»

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана» (запрещен в РФ) Абдул Гани Барадаром в Дохе.

Афганистан, 1980 год
Афганистан, 1980 год
Владимир Вяткин/russiainphoto.ru

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что у России «хорошие отношения» как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». «Поэтому мы не переживаем», — добавил российский дипломат.

15 августа в Кабул начали входить боевики «Талибана». Под их контролем оказалась практически вся территория страны, пишет «Интерфакс».

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани покинул дворец и вылетел в Таджикистан. 16 августа состоится экстренное заседание СБ ООН по Афганистану.

Талибы в Москве

8 июля делегация «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) прилетала в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».

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