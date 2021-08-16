Спецпредставитель Путина сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса «Талибана»

«Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет», — сказал Кабулов в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК) в воскресенье.
Он отметил, что у России «хорошие отношения» как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с «Талибаном». «Поэтому мы не переживаем», — добавил российский дипломат.
15 августа в Кабул начали входить боевики «Талибана». Под их контролем оказалась практически вся территория страны, пишет «Интерфакс».
Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани покинул дворец и вылетел в Таджикистан. 16 августа состоится экстренное заседание СБ ООН по Афганистану.
Талибы в Москве
8 июля делегация «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в России) прилетала в Москву на беседу с МИД РФ. Террористы пообещали не нарушать границ стран Центральной Азии. Министерство иностранных дел России назвало эти переговоры «залогом стабильности в регионе».