5 октября
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Политика

Кадыров прокомментировал предложение Симоньян устроить термоядерный взрыв над Сибирью

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за главного редактора RT и «России сегодня» Маргариту Симоньян.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Напомним, она предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью.

Вызвавшее возмущение высказывание было сделано в конце программы «ЧТД». Симоньян начала рассуждать о термоядерном взрыве, как обо «всех вытекающих» сейчас происходящего, напоминает НГС.

Она заявила, что один из инженеров когда-то объяснил ей, что "если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле".

Такое заявление вызвало возмущение. Так, московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию и попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.

Но Рамзан Кадыров уверен, что Симоньян — "настоящий патриот, который отстаивает национальные интересы на любых площадках". И заметил — Симоньян "не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий".

С чего все началось

По словам Симоньян, ядерные испытания над Сибирью нужны, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику, напугать западные страны и завершить конфликт на Украине.

Она считает, что от "взрыва в сотнях километрах" ядерной зимы не случится и никто не умрет.

Позиция Кремля

В Кремле отвергли идею ядерных испытаний над Сибирью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные дискуссии невозможны.

Также он призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию государства.

Мэр Новосибирска тоже прокомментировал ситуацию.

Он, как физик по образованию отметил, что период полураспада радиоактивных элементов при ядерном взрыве составляет сотни и тысячи лет. Поэтому важно очень ответственно относиться к любым проявлениям, связанным с ядерной и термоядерной энергией.

Следовательно, по мнению мэра, из предложенных Симоньян испытаний ничего хорошего не выйдет.

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