Кадыров рассказал, что в Европе выходят замуж за собак и покойников

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что закон о домашнем насилии разрушает обычаи, традиции и институт семьи, сообщает РИА Новости. И разнес в пух и прах институт брака в Европе.

«Это серьезная проблема. И в России есть попытки принять закон о домашнем насилии. Этим самым разрушается институт семьи. То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком», — приводит слова чеченского лидера агентство.

Женщины после развода часто бросают своих детей, не занимаются их воспитанием, добавил Кадыров и отметил, что республика ведет большую работу по возвращению таких детей на родину, пишет News.ru.

«Мы этими вопросами занимаемся, нанимаем адвокатов, помогаем деньгами, пытаемся возвращать детей домой. Ни один человек нами не брошен, не отвергнут», — сказал главы Чечни.

Русский брат и детдом

Ранее СМИ рассказали о русском брате Кадырова. Мать Кадырова усыновила Витю Пиганова в 2006 году: юноше было 17 лет. Он принял ислам и стал Виситой Ахматовичем.

Рамзан Кадыров. www.facebook.com/RKadyrov95

Висита служил в силовых подразделениях и принимал участие в зачистках горной местности от боевиков.

В дальнейшем он стал помощником главы Чечни.

Сам Рамзан Кадыров в 2006 году забрал из детдома еще троих детей, чтобы усыновить (в то время по всей республике закрывались все детские дома). Но у ребят объявились родственники.