Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина, сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Глава Чечни написал, что Зеленский пообещал украинцам больше, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.

По мнению Кадырова, обещания украинского президента похожи на предвыборные, когда кандидаты говорят «о чем угодно». Глава Чечни отметил, что подобные заявления коснулись возвращения Донбасса и Крыма.

Кадыров подчеркнул, что полуостров не собирается выходить из состава России и будет ее частью «во веки веков».

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.