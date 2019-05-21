Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни написал, что Зеленский пообещал украинцам больше, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.
По мнению Кадырова, обещания украинского президента похожи на предвыборные, когда кандидаты говорят «о чем угодно». Глава Чечни отметил, что подобные заявления коснулись возвращения Донбасса и Крыма.
Кадыров подчеркнул, что полуостров не собирается выходить из состава России и будет ее частью «во веки веков».
Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.