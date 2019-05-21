Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина, сообщают «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Глава Чечни написал, что Зеленский пообещал украинцам больше, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам.

По мнению Кадырова, обещания украинского президента похожи на предвыборные, когда кандидаты говорят «о чем угодно». Глава Чечни отметил, что подобные заявления коснулись возвращения Донбасса и Крыма.

Кадыров подчеркнул, что полуостров не собирается выходить из состава России и будет ее частью «во веки веков».

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Зеленского, после чего от тут же заявил о роспуске Рады и предложил кабмину Украины уйти в отставку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость