Кадыров высказался о всеобщей мобилизации в России

Об этом Кадыров сказал на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — цитирует его ТАСС.
Также глава Чечни добавил, что спецоперация на Донбассе «100% идет по плану».
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что оснований для всеобщей мобилизации нет и это всего лишь слухи.