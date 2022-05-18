Кадыров высказался о всеобщей мобилизации в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что необходимости мобилизации в России нет. Однако сами россияне должны мобилизоваться и объединиться вокруг президента.

Об этом Кадыров сказал на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — цитирует его ТАСС.

Также глава Чечни добавил, что спецоперация на Донбассе «100% идет по плану».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что оснований для всеобщей мобилизации нет и это всего лишь слухи.