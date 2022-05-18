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Политика

Кадыров высказался о всеобщей мобилизации в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что необходимости мобилизации в России нет. Однако сами россияне должны мобилизоваться и объединиться вокруг президента.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Об этом Кадыров сказал на марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — цитирует его ТАСС.

Также глава Чечни добавил, что спецоперация на Донбассе «100% идет по плану».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что оснований для всеобщей мобилизации нет и это всего лишь слухи.

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