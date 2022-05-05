5 мая
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Политика

На планы объявить всеобщую мобилизацию ответили в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщения о планах объявить всеобщую мобилизацию в России, сообщает «Интерфакс».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Депутат заявил, что это слухи и заверил, что никаких оснований для этого нет и не будет.

По мнению депутата, данная информация возникает «со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опровергнул данные о планах объявить мобилизацию 9 мая, пишет Lenta.ru. Пресс-секретарь президента России счел чушью появившиеся в западных СМИ прогнозы о мобилизации.

Кроме того, он подчеркнул, что нет никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая.

Ранее увольнять несогласных со спецоперацией на Украине чиновников предложили в Госдуме.

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