Увольнять несогласных со спецоперацией на Украине чиновников предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что решения верховного главнокомандующего не должны оспариваться, несогласным не следует занимать госдолжности, сообщает РИА «Новости» .

«Звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство. Таким „несогласным“ нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение верховного главнокомандующего принято — ни шагу назад», — выразил мнение парламентарий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, напоминает Газета.Ru.

Ранее Госдума одобрила признание ДНР и ЛНР.