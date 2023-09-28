Как алтайские депутаты шли против системы, но не дошли

27 сентября состоялась 23-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Депутаты приняли нового коллегу и устроили жаркое обсуждение закона о проведении митингов. Будут ли в регионе инновационные площадки для стартапов, как обстоят дела с рабочими - мигрантами и что за эксперимент с утилизацией – подробнее рассказываем в нашем материале.

Новое назначение

В начале сессии в парламенте признали полномочия нового депутата – Константина Ежова, гендиректора компании «Курорт Белокуриха».

Он планирует работать в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму.

Сократившийся дефицит бюджета

Одним из главных вопросов сессии стала корректировка бюджета текущего года. Доходы за первые семь месяцев превысили сумму за аналогичный период 2022 года на 6 млрд 289 млн рублей и составили 109%. Это. Общий размер дохода – 153 млрд 481 млн рублей.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого Законодательного собрания:

«Основной объем поступивших денег – это наши налоговые и неналоговые доходы: налог на прибыль, акцизы на нефтепродукты. Это дает нам возможность и увеличить расходы, и сократить дефицит бюджета».

Расходы края выросли на 3 млрд 734 млн рублей и достигли 177 млрд 857 млн рублей.

Дефицит же, напротив, уменьшился на 2,5 млрд рублей и составил 24 млрд 376 млн рублей.

Решение о корректировке приняли именно в сентябре, чтобы получатели могли полностью освоить дополнительные средства до конца года. Это, кстати, уже третье изменение региональной казны за 2023-й.

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

Сколько стоит жизнь охотинспектора

Деятельность охотинспекторов всегда связана с большим риском для жизни и здоровья. Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов отмечает, что за последние пять лет погибли два сотрудника, еще десять получили травмы из-за нападения браконьеров.

Теперь же в полномочия регионального охотуправления войдет страхование жизни и здоровья государственных охотинспекторов. Под инициативу попадают 34 человека.

Сергей Серов,

председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии:

«Раньше родственники и семья погибшего получали 178 тыс. рублей. Теперь же будет полагаться выплата в размере 1,5 млн рублей».

Депутат отметил, что комитет с 2011 года инициировал обсуждение этой темы на федеральном уровне. Через 12 лет закон принят и на территории края.

Средства на страховку выделят из федерального бюджета, дополнительные затраты от региона не потребуются.

Александр Романенко. Пресс-служба АЗКС

Врачи и учителя под защитой

Расширились объемы бесплатной юридической помощи. Ее будут оказывать в виде составления разного рода правовых документов, консультирования, а также представления интересов в судах, государственных и муниципальных органах и прочих организациях.

На нее смогут рассчитывать семьи с доходом ниже прожиточного минимума, люди с инвалидностью, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, под защитой окажутся интересы участников СВО и членов их семей, а также представители значимых для государства профессий – врачи и учителя.

Денис Голобородько,

заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению:

«Концепция закона не меняется, происходит его систематизация. Сохраняются все механизмы оказания бесплатной юридической помощи с некоторым расширением функционала».

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

Жаркие обсуждения митингов

Серьезно оживились парламентарии, когда речь зашла о митингах.

Изменения в законе относительно проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования на территории региона собирались обсуждать еще на апрельской сессии, но уже тогда вопрос сняли с повестки из-за разногласий.

Однако тянуть дальше было нельзя: в июне поступил протест от прокуратуры из-за несоответствия краевого закона федеральному.

Официально уточнили два момента. Во-первых, запретили лицам, признанным иностранными агентамиорганизовывать публичные мероприятия.

Во-вторых, расширился список мест, в которых в принципе нельзя их проводить. Туда вошли здания речного, железнодорожного автовокзала, аэропорта; здания и территории школ, вузов, больниц; организаций социальной защиты; детские и спортивные площадки; здания и территории органов публичной власти; объекты жизнеобеспечения.

Александр Романенко. Пресс-служба АЗКС

После выступления Дениса Голобородько, председателя комитета по правовой политике и местному самоуправлению, развернулось бурное обсуждение.

Первым высказался молодой представитель КПРФ Александр Волобуев. По его мнению, попытка ограничить общественные возмущения, если они будут, приведет только к еще большему негодованию и незаконным действиям граждан.

Александр Волобуев,

депутат от КПРФ:

«Что будет, когда кухонное возмущение выльется в публичное негодование? Граждан, особенно возмущенных, на взгляд нашей фракции, стоит слушать и слышать. Запрещая митинги, власть сама себе копает могилу, на мой взгляд».

Озаботились коммунисты и темой двойных стандартов:

«Согласно проекту закону, мероприятия нельзя будет проводить практически везде. Точнее, мероприятия запретят проводить нам, оппозиции, а провластным организациям дадут зеленый свет».

В итоге фракция КПРФ решила голосовать против.

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

К Волобуеву присоединился старший коллега из «Справедливой России - За правду» Александр Молотов, который порассуждал об истории законопроекта и пришел к выводу, что он необоснованно ограничивает конституционные права граждан.

Александр Молотов,

депутат от «Справедливой России – За правду»:

«А где еще проводить публичные мероприятия? Допустим, орган власти принял неправильное, несправедливое решение, куда люди должны идти? К нему и там протестовать. Произошло что-то в конкретной больнице, куда направляться? К ней же. Но теперь это нельзя будет сделать».

Молотов отметил, что его фракция считала закон несправедливым изначально, еще на федеральном уровне. Но поскольку от края в этой ситуации ничего не зависит, депутаты воздержатся от голосования.

Денис Голобородько ответил на критику не менее жестко. Приведенные доводы его не убедили: «Разве школы, больницы, детские площадки – это места для выражения политических взглядов и интересов? У меня ощущение, что коммунисты забыли советское прошлое, а социалисты стали либералами».

Он еще раз добавил, что краевой парламент лишь реагирует на протест прокуратуры. А также отметил, что, используя современные технологии, где бы человек ни выражал свое мнение, его можно донести до самого верха.

В итоге «за» проголосовали 40 депутатов из 63, при необходимом количестве в 35.

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

Самый неиностранный регион Сибири

Не обошлось и без обсуждения трудовых мигрантов. На рассмотрение предложили проект корректировки коэффициента, который влияет на стоимость патента для иностранных граждан.

Трудовой патент – это документ, дающий разрешение на работу иностранцам, которые приехали в Россию в безвизовом порядке. При вычислении его стоимости используется региональный коэффициент, отражающий особенности местного рынка труда, который теперь увеличили с 1,95 до 2,1.

Таким образом, в 2024 году стоимость патента составит 6 124 рубля, что приблизит сумму к размеру налога на доходы физлиц, высчитываемого по ставке 13% от среднего уровня зарплаты в крае.

Максим Зайцев, представитель КПРФ, поинтересовался, почему бы не сделать коэффициент еще выше, чтобы точно уравнять наших граждан и иностранцев в уплате налогов, а также спросил, не связано ли это со страхом оттока дешевой рабочей силы.

Докладчик, Надежда Капура, временно исполняющая обязанности начальника управления по труду и занятости населения, не растерялась. Она рассказала, что коэффициент рассчитывается на федеральном уровне и обусловлен экономическими условиями.

К тому же, по сравнению с другими сибирскими регионами, влияние иностранной рабочей силы в Алтайском крае несущественное. Если там в среднем трудится 80-100 тыс. иностранцев, у нас – 8,5 тыс. человек.

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

Земля неприкосновенная

После перерыва депутаты обсудили законы о полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере управления и распоряжения земельными участками и об их бесплатном предоставлении в собственность.

Интересное изменение было связано с возможностью многодетных граждан безвозмездно получить ранее арендуемую землю, если нет задолженности по оплате.

Кроме того, уточняется норма закона о невозможности передачи земли, предназначенной для участников СВО, другим льготным категориям граждан.

Регионам – по технопарку! Но есть нюанс

Алтайский закон о промышленной политике, опять же перенимая федеральные изменения, пополнился новыми понятиями. А именно «технопарк в сфере высоких технологий» и «управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий».

Они, по идее, дают региону возможность создать собственные платформы для комплексного развития и поддержания стартап-проектов и ИТ-компаний. Но только если найдутся предприятия-инициаторы.

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

Владимир Козловский из «Коммунистической партии Коммунисты России» воспользовался случаем задать вопрос врио министра промышленности и энергетики Вячеславу Химочке не по теме доклада. Он поинтересовался, рассматривали ли в министерстве последнее предложение президента и руководителя Росатома о строительстве атомных электростанций, в том числе в Сибири.

Вячеслав Химочка,

врио министра промышленности и энергетики:

«В нашем регионе достаточно энергетических ресурсов. Если их все-таки недостает, мы закрываем пробелы за счет более дешевых энергоресурсов от гидроэлектростанций. Поэтому вопрос не рассматривался».

Интересно, что большинство законов принималось единогласно, однако рассмотрение этого проекта стало одним из исключений: в первом и во втором чтениях по одному голосующему воздержались. При этом никаких конкретных сомнений депутаты не озвучивали, поэтому сложно сказать, что именно смутило кого-то из них.

Сессия АКЗС. Пресс-служба АКЗС

Ответственность за мусор

Любопытные изменения коснулись обращения с отходами производства и потребления в Алтайском крае.

Дело благое: основная цель — максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизация объемов захоронения. Правительство РФ проводит эксперимент в отношении производств, которые выпускают товары с упаковкой.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за утилизацию отходов от использованных продуктов. В том числе это касается импорта, только обязательства лягут на плечи импортеров.

Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Представители «Коммунистической партии Коммунисты России» поинтересовались, как закон отразится на тарифах для населения.

Андрей Стрелковский,

врио министра природных ресурсов и экологии:

«На тарифах для населения закон не отразится, поскольку проект федеральный и предусматривает, что предприятия будут вносить сбор для дальнейшей утилизации».

Почти традиционное единогласие парламентариев на этот раз тоже себя не проявило. В первом чтении двое из них воздержались, один проголосовал против. Во втором чтении воздержались уже трое. Тем не менее, принятию это не помешало.

Еще на сессии выступил руководитель Каменского района Иван Панченко. Он стал первым среди руководителей муниципалитетов, который в рамках сессии АКЗС рассказал о ситуации в своей вотчине. Подобной практики раньше в регионе не было.

В нашем материале мы рассказали, как алтайские депутаты отчитали, а потом поблагодарили главу проблемного района.