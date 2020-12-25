Как бы не перехвалил. Спикер Госдумы заявил, что вакцину от коронавируса придумали благодаря Путину

«Когда мы говорим о вызовах и о том, как наша работа была организована, правильно было бы высказать слова благодарности нашему президенту. Он в ежедневном режиме контролировал и контролирует ситуацию. Именно эффективная работа президента и его отношение позволили создать условия для того, чтобы наша страна первая разработала вакцину против коронавируса. Сейчас уже зарегистрировано две вакцины, третья проходит испытание», — со знанием сути вопроса сказал Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что Путин в ежедневном режиме занимался решением проблем простых людей. «Но рассмотрение их проходило с позиции развития, а не остановки в этом развитии из-за пандемии, из-за ситуации в экономике. Президент подчеркнул, что нам необходимо делать все, чтобы выйти на повышение благополучия граждан, повышение продолжительности жизни, конечно, повышение конкурентоспособности нашего государства, несмотря на те проблемы, которые сегодня существуют во всем мире», — пафосно заявил Володин.

Свою работу и работу коллег-депутатов Володин оценил скромно. За 2020 год в парламенте было принято 553 закона, через Госдумы были быстро и эффективно проведены поправки в Конституцию, а также принят федеральный бюджет на три года со всеми социальными гарантиями для россиян.