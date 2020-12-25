Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -8°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Как бы не перехвалил. Спикер Госдумы заявил, что вакцину от коронавируса придумали благодаря Путину

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги работы нижней палаты парламента в 2020 году. Его речь распространила пресс-служба ГД. Большая часть текста посвящена восхвалению президента Владимира Путина.

Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Встреча президента РФ с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
kremlin.ru

«Когда мы говорим о вызовах и о том, как наша работа была организована, правильно было бы высказать слова благодарности нашему президенту. Он в ежедневном режиме контролировал и контролирует ситуацию. Именно эффективная работа президента и его отношение позволили создать условия для того, чтобы наша страна первая разработала вакцину против коронавируса. Сейчас уже зарегистрировано две вакцины, третья проходит испытание», — со знанием сути вопроса сказал Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что Путин в ежедневном режиме занимался решением проблем простых людей. «Но рассмотрение их проходило с позиции развития, а не остановки в этом развитии из-за пандемии, из-за ситуации в экономике. Президент подчеркнул, что нам необходимо делать все, чтобы выйти на повышение благополучия граждан, повышение продолжительности жизни, конечно, повышение конкурентоспособности нашего государства, несмотря на те проблемы, которые сегодня существуют во всем мире», — пафосно заявил Володин.

Свою работу и работу коллег-депутатов Володин оценил скромно. За 2020 год в парламенте было принято 553 закона, через Госдумы были быстро и эффективно проведены поправки в Конституцию, а также принят федеральный бюджет на три года со всеми социальными гарантиями для россиян.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость