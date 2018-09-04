Как и где проголосовать за губернатора Алтайского края

Как найти свой участок?
Если вы еще не знаете, где расположен ваш участок, это легко узнать на сайте краевой избирательной комиссии.
Шаг1. Заходите на сайт altai_terr.izbirkom.ru.
Шаг 2. В верхней строке кликайте на кнопку «Найди избирательный участок».
Шаг 3. Выбирайте кнопку «По адресу места жительства».
Шаг 4. Кликайте на «Выбрать адрес».
Шаг 5. Выбирайте регион/город или район/улицу/номер дома и квартиры.
Шаг 6. Читайте всю информацию об участке.
Таким же образом можно найти и участок, к которому относится ваше жилье, в котором вы проживаете, но не зарегистрированы. Но чтобы проголосовать здесь, нужно предпринять дополнительные шаги.
Как проголосовать по месту не регистрации, а фактического жительства или местонахождения?
До 5 сентября нужно взять паспорт и прийти в избирательную комиссию того участка, к которому относится адрес, где вы находитесь (инструкцию см. в пункте 1). Там написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Можно также обратиться в территориальную комиссию, в МФЦ или через сайт Госуслуг (при наличии учетной записи).
Время работы участковых комиссий: в будни — с 14.00 до 20.00, в выходные — с 10.00 до 14.00.
После подачи заявления вас исключат из списка избирателей по адресу вашей регистрации.
Если вы не успели подать заявление до 5 сентября, то начиная с 6 сентября можно обратиться лично в участковую комиссию по месту регистрации и написать уже там заявление о включении себя в список избирателей по тому месту, где вы будете находиться в день выборов. Такое заявление можно оформить до 14:00 8 сентября.
Можно ли проголосовать, если находишься за пределами Алтайского края?
Нет. В региональном кодексе о выборах такая норма не предусмотрена.
Куда можно позвонить для справок?
В крае работает Информационно-справочный центр крайизбиркома — 8−800−707−0022. Есть еще телефон горячей линии краевой комиссии — 36−30−62. По ним можно задать любые уточняющие вопросы.
В какое время можно проголосовать 9 сентября?
Время голосования стандартное — с 8.00 до 20.00.
Кто и как может вызвать избирком на дом?
Пригласить членов участковой комиссии к себе могут только люди, которые не имеют возможности самостоятельно прийти на участок по состоянию здоровья.
Для этого нужно подать письменное заявление или обратиться устно в свою участковую комиссию, указав причину. Это может сделать не только сам избиратель, но и его родственники, знакомые, специалисты социальных служб. Заявления принимаются до 14 часов 9 сентября 2018 года.
Все обращения регистрируются в специальном реестре, и проголосовать на дому смогут только те, кто в него внесен.
Если человек по каким-то причинам подал заявление о голосовании вне помещения, а потом передумал и пришел на участок, когда члены комиссии уже уехали у нему, то он сможет проголосовать только после их возвращения.