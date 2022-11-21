Как неожиданно! В Казахстане избранным лидером страны вновь стал Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане 20 ноября прошли выборы президента. Претендентами на пост лидера страны были выдвинуты шесть кандидатов. По предварительным результатам победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. О его победе на выборах сообщает ТАСС.

По предварительным результатам в 85,52% голосов победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В день голосования работало более 10 тыс. участков, в том числе 68 в 53 зарубежных странах. В списки для голосования включены более 11,95 млн жителей Казахстана. Это большая часть населения, так как в стране проживает 19,6 млн человек.

Когда прошли выборы?

Внеочередные выборы прошли 20 ноября 2022 года.

1 сентября действующий президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в Казахстане. Он посчитал необходимым обновить конституцию и «перезагрузить» ключевые институты

Токаев заявил, что необходимо сократить мандат президентского срока до одного, увеличив его с пяти до семи лет.

Согласно планам лидера, политическая перезагрузка всех госорганов произойдет в стране в середине 2023 года.

Что известно о Касым-Жомарте Токаеве?

Касым-Жомарт Токаев в 1975 году получил образование в МГИМО, а в 1983—1984 годах стажировался в Пекинском лингвистическом институте.

Также он окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ в 1992 году.

Политик считается любителем литературы и сторонником здорового образа жизни. Им написано 10 книг по проблемам международных отношений. Его награждали многочисленными государственными наградами и памятными медалями.

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