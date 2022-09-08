Как прошла избирательная кампания в Алтайском крае и кого мы выбираем 11 сентября

Избирательная кампания в крае в этом году прошла не особенно ярко. Да, были и суды, и вмешательство полиции, и незаконная агитация, и снятие кандидатов в депутаты с «пробега». Был и скандал, вошедший в федеральную повестку. Но все это сопровождает любую кампанию. А удалось ли кандидатам найти путь к сердцам избирателей?

Неброская агитация

О том, что в ближайшее воскресенье — 11 сентября (а в Барнауле — 9−11 сентября) — в крае состоятся выборы, избиратели могут и не вспомнить.

Altapress.ru обошел 11 многоквартирных домов своего микрорайона — 41 подъезд. «Напоминалка» об этом событии обнаружилась лишь на половине. Агитационных материалов тоже откровенно мало — единицы.

Сколько бы ни заявляли иные кандидаты, что провели сотни встречч с избирателями, характерен в этом смысле пост в соцсетях барнаульского общественника Константина Емешина.

Выборы. «Голос»

Он с агитаторами сталкивался дважды. От «Единой России» к нему домой заявилась женщина. А от «Новых людей» поступил звонок — приглашение на встречу в Индустриальном районе (общественник живет в Центральном).

Из цифрового сервиса избиркома корреспондент altapress.ru узнал: в Барнаульскую гордуму по его округу выдвинуты шесть кандидатов. Но на подъездах есть агитки только двух из шести, от КПРФ и «Единой России».

Однако что это за люди? Понять, что они хотят сделать для города и округа, если я за них проголосую, невозможно ни из агиток, ни даже из интернета, который пишет о них чуть больше, чем ничего.

При этом новых, немедийных персон, ранее не участвовавших в общественной жизни, много среди кандидатов от всех партий.

Общую информацию о кандидате — когда и где он родился, где учился и работает, можно через сервис избиркома.

Выборы. Михаил Хаустов

Масштабные выборы

Между тем, в этом году должен полностью обновиться депутатский состав в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Заринске и Яровом.

Выбирать депутатов представительных органов будут еще и в двух муниципальных округах (Суетском и Чарышском), 43 районах края и более чем в 520 сельских поселениях. В целом заместить предполагается 5 699 мандатов.

Плюс в 145 сельских поселениях предстоит выбрать нового главу. В голосовании смогут принять участие 92% избирателей, или 1 630 687 человек.

Словом, выборы эти, как заявили в крайизбиркоме, будут самыми масштабными в стране. А заметили ли это избиратели?

Выборы в БГД. 14 октября 2012 г. Анна Зайкова

Непопулярная повестка

В этом году кампания прошла на фоне необычно высокого роста цен (в июле 16,66% к июлю 2021-го, по данным барнаульского отделения ЦБ), специальной военной операции и антироссийских санкций.

Очевидно, эти темы могли бы найти отражение в агитационных материалах и программах кандидатов… Однако анализ показывает: вопрос инфляции поднимали, главным образом, только левые партии, а вот тему спецоперации и санкций почти никто.

В конце августа в «Сибирской медиагруппе» провели круглый стол о влиянии спецоперации на выборы. Несколько участников заявили: на результаты выборов она не повлияет, сообщало издание «Толк». Один из кандидатов заявил тогда, что тема Украины с 2014 года людям просто надоела.

Так это или нет, сказать трудно. В целом в агитационных материалах «темы спецоперации скорее нет, чем есть», — написал в своем телеграм-канале аналитик избирательной кампании Станислав Андрейчук.

«Кандидаты на местах стараются уклониться от разговоров о внешней политике, а продвижение темы — это почти целиком инициатива федерального руководства партий», — отметил он.

Голосование. Анна Зайкова.

В основном же кандидаты взяли на вооружение местную повестку: капремонт, финансирование, вывоз мусора и т.п.

Добавим, что интерес к текущей кампании партии пытались подогреть посредством визитов федеральных политиков, чем, скорее всего, тоже не удивили избирателей — такие визиты всегда активизируются в ходе предвыборной работы.

Так, от «Единой России» на Алтай прибыл сенатор Андрей Турчак, принявший участие в открытии долгожданного газопровода в Ребрихе. А кандидатов от КПРФ поддержали Сергей Удальцов, лидер «Левого фронта», и его супруга Анастасия — депутат Госдумы, а в последнюю неделю — другой депутат Госдумы Анжелика Глазова и помощник депутата Николай Платошкин.

Обычные суды

Надо сказать, что привычные в ходе предвыборных баталий скандалы в этом году ни отличались особой изобретательностью.

Как и пять лет назад, когда в Алтайском крае проходили предыдущие муниципальные (и тоже весьма масштабные) выборы, нескольких кандидатов сняли «с пробега».

Снимали их, например, за то, что те не сообщили в документах о судимости — так было, в частности, в Угловском и Смоленском районах (о чем сообщил телеграм-канал «Объединенной пресс-службы судов Алтайского края»).

В Третьяковском района избирком пытался отменить регистрацию кандидата в депутаты райсовета коммунистки Альбины Раченковой по другой причине: якобы она член «Единой России». Но в суде кандидат доказала, что в «ЕР» не вступала. Так что регистрацию она сохранила.

Суд. Судебный процесс. unsplash.com

Как и пять лет назад, снять кандидатов пытались и их «коллеги по цеху» — другие кандидаты.

Так, Юрий Красильников, выдвинутый КПРФ, считал, что «Коммунисты России», не опубликовавшие вовремя предвыборную программу, должны быть сняты с выборов. В крайизбиркоме, однако, оснований для этого не усмотрели.

Другой кандидат от КПРФ Сергей Пилюгин просил избирком снять с выборов Николая Наздрачева, =выдвинутого все теми же «Коммунистами России»: якобы он является членом КПРФ. Наздрачев доказал, что из КПРФ выбыл — эту историю поведал «Амител».

СМИ со ссылкой на крайизбирком сообщали, что «в крупных городах по разным причинам отменили регистрацию 21 кандидата».

Полиция. altapress.ru

Полицейские сюжеты

Не обошлось в этом году и без вмешательства полиции (а какая избирательная кампания без этого?).

Константин Емешин обратил внимание на появление в Барнауле баннеров «Единой России» без выходных данных, что, по закону, недопустимо.

Такие же баннеры в Барнауле вскоре обнаружили и представители КПРФ. При этом, как заявили в партии, их разместили в непредназначенных местах — на заборах образовательных учреждений или газовых колонках.

В дальнейшем председатель крайизбиркома Ирина Акимова прокомментировала инцидент: барнаульское отделение «ЕР» отрицало, что баннеры принадлежат ему, и заявило, что не заказывало их и не изготавливало. Словом, авторов так и не нашли — проверкой фактов занялась полиция.

В другом случае история дошла до возбуждения уголовного дела: у КПРФ украли агитационные материалы, после чего кандидат обратился в полицию.

Запрет. Pixabay.com

Федеральный скандал

А самым громким эпизодом кампании стала попытка стать кандидатом в депутаты политика-трансгендера — руководителя алтайского реготделения партии «Гражданская инициатива» Юлии Алешиной.

В регистрации ей отказали — был «недопустимый процент забракованных подписей», сообщила Алешина. Тема эта попала в федеральную повестку и оказалась весьма популярной у читателей.

Но, откровенно говоря, все эти бури в стаканах воды самих избирателей касались мало. О том, насколько обещания и призывы кандидатов зацепили избирателей и кто из них нашел путь к их сердцам, мы узнаем совсем скоро.

В Барнауле выборы начнутся уже завтра: они пройдут с 9 по 11 сентября с 8:00 до 20:00. На других территориях Алтайского края единый день голосования 11 сентября.