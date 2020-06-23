Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Как реагируют на негативную статистику в Кремле, рассказал глава Росстата

Руководитель Росстата Павел Малков рассказал, как в администрации президента (АП) и правительстве РФ реагируют на «негативную» статистику.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
kremlin.ru

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — заявил Малков в интервью РБК.

Согласно кодексу Евростата, Малков и его коллеги могут заранее предоставлять статистику «для узкого круга лиц» до ее официального раскрытия при условии сохранить ее полную неизменность, пишет znak.com.

«Например, кодекс европейской статистики разрешает так называемые пререлизы для узкого круга лиц за очень ограниченный период времени до опубликования <…> Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации», — пояснил Малков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость