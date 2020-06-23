Как реагируют на негативную статистику в Кремле, рассказал глава Росстата

«Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения», — заявил Малков в интервью РБК.
Согласно кодексу Евростата, Малков и его коллеги могут заранее предоставлять статистику «для узкого круга лиц» до ее официального раскрытия при условии сохранить ее полную неизменность, пишет znak.com.
«Например, кодекс европейской статистики разрешает так называемые пререлизы для узкого круга лиц за очень ограниченный период времени до опубликования <…> Естественно, данные предоставляются под эмбарго и ни при каких условиях не меняются до публикации», — пояснил Малков.