Коммунальное хамство. Как в Барнауле прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ и что требовали его участники

В Барнауле 12 февраля прошел митинг против повышения тарифов на ЖКХ, его организатором стало местное отделение КПРФ. О том, как прошла эта политическая акция и с какими лозунгами вышли барнаульцы — в материале altapress.ru.

В полдень 12 февраля в сквере на ул. Германа Титова в Барнауле начался согласованный митинг, организованный местными коммунистами. Депутат Госдумы РФ Мария Прусакова писала в социальных сетях, что первоначально митинг задумывали провести на площади Советов или напротив библиотеки им. Шишкова. Однако городские власти отказались согласовывать места в центре города и отправили коммунистов протестовать на территорию гайд-парка на Потоке.

При входе на территорию горожан ждали сотрудники полиции, добровольцы-дружинники и рамки металлоискателей. Кроме того, полицейские вели видеофиксацию всех входящих на митинг — всех, кто входил на площадь, снимала видеокамера.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Павел Запруднов.

Некоторые жители приходили на митинг с плакатами и символикой КПРФ. Помимо барнаульцев, на митинг приехали некоторые жители Заринска, Ярового, Кулунды и Первомайского района. Кроме того, помимо символики КПРФ, на площади были замечены и флаги движения «За новый социализм».

«За новый социализм» — это общественное движение, которое возглавляет российский политик Николай Платошкин. Своей целью движение ставит восстановление «обновленного социализма» в России мирным и законным путём — посредством выборов и референдумов.

С импровизированной сцены — борта грузового автомобиля — к жителям обрались около десятка спикеров. Вела митинг депутат Госдумы Мария Прусакова.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Павел Запруднов.

Одним из первых к барнаульцам обратился депутат АКЗС Александр Волобуев. По его словам, в Алтайском крае регулярно возникают различные вопросы «в здравоохранении, сохранении историко-культурного и экологического облика» городов. Также он отметил проблемы транспортного обеспечения малых сел, и проблему общественного транспорта в Барнауле.

«Некоторые могут сказать, что митинги ничего не решают. Что властям виднее, что им лучше знать как устраивать нашу жизнь. А лучше на кухне „помитингуем“, с родными пообщаемся, и на этом — все, большая часть граждан успокаивается. Но от разговоров на кухне ни одна проблема еще не решилась», — сказал Волобуев.

Он привел пример, когда протестная активность показала результаты. По его словам, в 2020 году барнаульские власти хотели отменить безлимитный проездной для студентов, а также повысить цены на проезд. Повышение цен смогли отложить почти на год, а безлимитный студенческий проездной по-прежнему существует.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Павел Запруднов.

Депутат АКЗС Дмитрий Моисеев сказал, что «традиционно проблемная» отрасль ЖКХ в условиях «прогрессирующих кризисных явлений» в российской экономике может стать одним из серьезных факторов дестабилизации социальной обстановки в Алтайском крае. Обращения жителей, по словам Моисеева, свидетельствуют о «критическом уровне напряжения и недовольства» по поводу роста тарифов ЖКХ.

«Уже сейчас многим жителям приходится отдавать большую часть своих доходов, за право пользоваться водой, электричеством и теплом. Что же дальше? А дальше нам обещают продолжение повышения тарифов.» — отметил Моисеев.

Моисеев считает, что необходимо национализировать отрасли энергетики и ЖКХ.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Павел Запруднов.

Председатель общественной организации «Защита прав потребителей в сфере ЖКХ» Николай Поддубный рассказал о ситуации в коммунальной сфере Заринска, где, по его словам, тарифы на водоотведение выросли на 52%, на холодную воду — 47%.

«Самое большое коммунальное хамство связано с теплом. „Алтайкокс“ отпускает тепло по цене в 224 рубля за 1 Гкал, а перекупщики продают населению по 774 рубля — в три раза дороже. При этом доход ресурсоснабжающих организаций в 2021 году составил 14 млн рублей. И вот, нам рассказывают сказки, что нужны деньги, нужно повышать тарифы. При этом качество услуг не изменилось ни на копейку. Перегревы и перетопы как происходили, так и происходят», — сказал Поддубный.

Поддубный предложил отменить право губернатора повышать на 2% установленные тарифы ЖКХ и снизить с 22% до 10% максимально допустимый уровень оплаты ЖКХ. Кроме того, он предложил усилить просвещение граждан в сфере ЖКХ.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Павел Запруднов.

Также на митинге выступили депутат АКЗС Андрей Кривов, депутаты барнаульской гордумы Юрий Красильников и Анатолий Барсуков. Кроме того, слово брали общественники и рядовые жители Барнаула — все они сошлись в недопустимости чрезмерного большого роста тарифов ЖКХ в Алтайском крае.

Резолюцию митинга с требованиями о снижении тарифов ЖКХ участники поддержали единогласно. Вскоре положения этой резолюции в своем телеграм-канале опубликовал депутат АКЗС Антон Арцибашев.

Примечательно, что организаторы сообщали о неких «провокаторах» на митинге — людях, которые также ходили с планшетками, но предлагали подписать «что-то другое».

Митинг длился около 40 минут. После официального окончания около полутора десятка человек подошли с вопросами и предложениями к Марии Прусаковой. После небольшой беседы, она пригласила всех прийти в официальную приемную.

Митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ. Павел Запруднов.

Всего акцию посетило несколько сотен человек, однако точные оценки разнятся. По информации altapress.ru, полицейские оценили количество пришедших примерно в 270 человек. По оценке организаторов, митинг посетили более 600 человек, при этом около 400 человек из них оставили свои подписи под резолюцией митинга.

Ранее массовый митинг против повышения тарифов ЖКХ прошел в Рубцовске. В Бийске коммунистам в проведении такой политической акции местные власти отказали.