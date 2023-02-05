5 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В Бийске снова запретили проводить митинги против роста цен на ЖКХ

Митинги против роста цен на ЖКХ снова запретили проводить в Бийске, сообщает «Бийский рабочий».

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

В митинге против повышения тарифов отказали коммунистам. Его планировали на 12 февраля. Ранее им дважды отказали.

Участники сменили место проведения митинга. Вместо бульвара Петра Первого — район арт-объекта «Бийск — ворота Алтая». Но это не помогло.

В городской мэрии считают, что аппаратура для акции может быть опасна для людей со слабым зрением. Рядом находится пешеходный переход со звуковым сигналом для слабовидящих.

Кроме того, уверены власти, площадка не сможет вместить 700 человек.

Напомним, в январе бийчан возмутили счета за отопление. Жителям начислили сумму в 6−7 тыс. рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость