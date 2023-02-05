В Бийске снова запретили проводить митинги против роста цен на ЖКХ

Митинги против роста цен на ЖКХ снова запретили проводить в Бийске, сообщает « Бийский рабочий ».

В митинге против повышения тарифов отказали коммунистам. Его планировали на 12 февраля. Ранее им дважды отказали.

Участники сменили место проведения митинга. Вместо бульвара Петра Первого — район арт-объекта «Бийск — ворота Алтая». Но это не помогло.

В городской мэрии считают, что аппаратура для акции может быть опасна для людей со слабым зрением. Рядом находится пешеходный переход со звуковым сигналом для слабовидящих.

Кроме того, уверены власти, площадка не сможет вместить 700 человек.

Напомним, в январе бийчан возмутили счета за отопление. Жителям начислили сумму в 6−7 тыс. рублей.