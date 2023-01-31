Бийчан возмутили счета за отопление в январе

Бийчан возмутила плата за отопление в январе. Жителям выставили сумму в 6−7 тыс. рублей, сообщает «Бийский рабочий».

По словам людей, по ощущениям погода в январе была теплее. Но это не повлияло на размер «коммуналки».

По информации издания, бийчане считают, что ресурсовикам невыгодно уменьшать подачу тепла.

«Даже когда за окном нет морозов, ведь в трубах текут «живые деньги», — подчеркивает «Бийский рабочий».

Уточняется, что в системе «Город» начисления появляются позже, чем на ресурсах поставщика. Кроме того, цифры меняются в приложении СГК.

Цифры от 25 января были приемлемыми — в половину ниже, чем за декабрь. Но после корректировки и доначисления сумма приближается к показателям первого зимнего месяца.

Ранее «коммуналка» резко взлетела вверх и возмутила барнаульцев.