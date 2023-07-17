«Как в Баварии»: Губернатор Томенко считает алтайский солод лучше европейского

Губернатор Виктор Томенко посетил предприятие «Центральное» в Родинском районе, которое находится в тройке лидеров района по выращиванию ячменя, пшеницы, чечевицы, гречихи, рапса, льна, гороха. Недавно на предприятии начали производить солод, который продают в том числе в соседние регионы.

Губернатору показали цеха завода, где есть полный цикл производства: от выращивания ячменя до сушки и упаковки солода. По словам главного технолога цеха по производству солода, качество продукции высокое.

Об этом говорят и клиенты, которые использовали на производстве и местный, и европейский солод. С этим согласен и губернатор: он считает, что алтайский солод легко смог заменить аналог из Баварии.

"Наш солод не уступает по качеству европейским конкурентам, а во многом он даже лучше. Так что уверенно скажу, что в Алтайском крае есть продукция, как в Баварии. Со временем Алтайский сможет обеспечить солодом всю Россию, если это будет необходимо", - отметил Виктор Томенко.

На предприятии хотят производить еще и карамельный солод, который сейчас поставляют в основном из-за рубежа — конкуренция на этом рынке низкая. Солод покупают фирмы Алтайского края и Кемеровской области.

"Мы уделяем сельскому хозяйству большое внимание. Мы уже первые в этой отрасли за Уралом, но это не предел, у нас большие амбиции и планы. И предприятие «Центральное» вносит свой вклад в развитие нашего сельского хозяйства. Они смогли заменить собой европейский солод и думают о других направлениях в импортозамещении", - сказал глава региона.

Губернатор Виктор Томенко посетил предприятие «Центральное» в Родинском районе. Антон Червяков.

В 2018 году предприятие «Центральное» приобрело цех по производству солода, что дало возможность перерабатывать свой выращенный ячмень. Максимальное производство солода в год — 1500 тонн. Предприятие получает поддержку из бюджета края: в 2023 году три вида субсидий на сумму 2,7 млн рублей.

Ранее Томенко поздравил жителей Заринска, которые отмечают День города и День металлурга.