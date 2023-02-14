14 февраля
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Политика

Как выглядел сбитый ракетой НЛО, рассказали американские военные

В Пентагоне рассказали журналистам CNN, как выглядел летательный аппарат, который сбили на днях американские военные.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Визуально он выглядел, как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу.

Объект медленно опустился в акваторию озера Гурон после того, как его поразила ракета, указывает Газета.Ru. НЛО сбили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.

Военные не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили над Аляской, Монтаной, Канадой и озером.

Объект сбили ракетой AIM 9X, выпущенной с американского истребителя F-22.

Ранее воздушный шар (по сообщениям, он оказался китайским аэростатом, — прим.ред.) заметили над Биллингсом — он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

Между тем барнаульцы замечали НЛО над популярным ТРЦ.

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