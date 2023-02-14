Как выглядел сбитый ракетой НЛО, рассказали американские военные

Визуально он выглядел, как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу.
Объект медленно опустился в акваторию озера Гурон после того, как его поразила ракета, указывает Газета.Ru. НЛО сбили пилоты ВВС США и Национальной гвардии.
Военные не исключают внеземное происхождение неопознанных объектов, которые за последние дни сбили над Аляской, Монтаной, Канадой и озером.
Объект сбили ракетой AIM 9X, выпущенной с американского истребителя F-22.
Ранее воздушный шар (по сообщениям, он оказался китайским аэростатом, — прим.ред.) заметили над Биллингсом — он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.
Между тем барнаульцы замечали НЛО над популярным ТРЦ.