28 декабря
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Политика

Как выпивал и отдыхал с собутыльниками президент РФ, рассказал его охранник

Бывший начальник службы охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков рассказал, что они с шефом могли быстро выпить без закуски целую бутылку коньяка.

Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
Борис Ельцин передал Владимиру Путину президентский знак.
kremlin.ru

Иногда на встречах Ельцина с соратниками объем выпитого алкоголя достигал трех литров на человека.

<Интервью с Коржаковым опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».>

Экс-заявил, что «его таким привезли» из Свердловска в Москву.

Большую порцию спиртного президент выпивал и на следующий после застолья день, пишет Lenta.ru. Коржаков добавил — до него собутыльником Ельцина был Юрий Кожухов — первый начальник службы охраны политика, работавший с ним с 1985 года.

выходные Ельцин проводил на даче с семьей и приезжающими товарищами. Обязательно — баня, хлебосольный стол. Все, как на Урале.

Между тем в мае 2022 зять Ельцина ушел с должности советника президента России.

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