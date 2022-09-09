11 сентября
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Политика

Государственный визит Путина на встречу с Елизаветой II. Что еще связывает экс-королеву и Россию

9 сентября на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования королю Великобритании Карлу III (такое имя взял себе принц Чарльз) в связи с кончиной монаршей особы.

Москва. Кремль.
Москва. Кремль.
СС0

Российский лидер и Елизавета II встречались трижды — во время государственного визита Владимира Путина в Лондон вместе с супругой (на тот момент) Людмилой Путиной в 2003 году.

Это был первый за 150 лет государственного визита российского главы в Великобританию.

Также президент России и британская королева встретились в 2014 году во Франции во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Визит в Россию

Ее Величество Елизавета II в России была всего один раз. В Москве в 1994 году: она встретилась с Борисом Ельциным и посетила Большой театр, а также другие достопримечательности.

Больше по королевскому протоколу (во всяком случае, так писали СМИ) она не могла приезжать в Россию с официальными визитами.

Недвижимость в Москве

Между тем у монаршей особы была недвижимость в Москве, писало РИА Недвижимость. Стоимость квартир в центре Москвы около 12 млн долларов.

Августейшая особа владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных метров в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке, который является столичной «Золотой милей».

Квадратный метр там стоит 15 тыс. долларов (здесь есть жилье у российского миллиардера Олега Дерипаски и экс-министра Михаила Абызова).

В Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства. Однако на деле жилье принадлежит правительству Канады.

Дело в том, что Елизавета II официально правила не только в Великобритании — ее возвели на престол в 16 государствах, в том числе и в Канаде, являющейся конституционной монархией.

Так что правительство этой страны при приобретении любой недвижимости указывает главу государства во всех бумагах как собственника. Что сейчас будет с этой недвижимостью — пока неизвестно.

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