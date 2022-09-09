Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Владимир Путин принес соболезнования новому королю Англии королю Карлу III (такое имя взял себе принц Чарльз) в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — говорится в телеграмме президента.

Владимир Путин и Елизавета II встречались трижды, пишет РБК.

В первый раз в 2000 году во время рабочей поездки в Великобританию.

Второй раз — в 2003 году во время первого за 150 лет государственного визита российского главы в Великобританию. С королевской семьей Путин провел три дня — в поездках его сопровождал сын Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю.

В последний раз президент России и королева Англии встретились в 2014 году во Франции во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Напомним, королева скончалась сегодня, 9 сентября, на 97-ом году жизни. На престол вошел король Карл III — так назвал себя ее сын Чарльз.