11 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Владимир Путин принес соболезнования новому королю Англии королю Карлу III (такое имя взял себе принц Чарльз) в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — говорится в телеграмме президента.

Владимир Путин и Елизавета II встречались трижды, пишет РБК.

В первый раз в 2000 году во время рабочей поездки в Великобританию.

Второй раз — в 2003 году во время первого за 150 лет государственного визита российского главы в Великобританию. С королевской семьей Путин провел три дня — в поездках его сопровождал сын Елизаветы II герцог Йоркский Эндрю.

В последний раз президент России и королева Англии встретились в 2014 году во Франции во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Напомним, королева скончалась сегодня, 9 сентября, на 97-ом году жизни. На престол вошел король Карл III — так назвал себя ее сын Чарльз.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость