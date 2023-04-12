Депутаты Госдумы 11 апреля спешно приняли поправки в законы, которые вводят цифровую систему на военной службе. О том, что изменится для военнообязанных и как военкоматы будут работать с призывниками — в материале altapress.ru.

Как будут присылать повестки в военкомат?

Повестки теперь будут приходить в письменной и электронной форме на портале Госуслуг.

«В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в тексте закона.

Прежние способы направления повесток — личным вручением или через работодателя — сохраняются, но к ним добавится отправка заказным письмом и через «Госуслуги». Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.

Госуслуги. altapress.ru

Кроме того, в законе есть норма, по которой гражданин, подлежащий призыву, но не получивший повестку, обязан явиться в военкомат в течение двух недель со дня начала следующего призыва «для сверки данных воинского учета».

Для адресатов повесток создадут специальный реестр. Военкоматы смогут отправлять повестки в электронном виде. Если вы не использовали «Госуслуги», а бумажную вам не вручали, то повестка все равно считается врученной через семь дней с момента появления в реестре повесток.

Что будет , если не явиться по повестке?

После получения повестки в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат.

Получивший любым способом повестку (то есть практически любой гражданин, который попал в этот реестр) не сможет выехать за пределы России. Решение об этом будет автоматически формироваться в Реестре воинского учета, а также направляться гражданину через «Госуслуги». Ограничение снимается после явки в военкомат.

Двусторонний автомобильный пропускной пункт. Граница с Казахстаном. yandex.ru/maps/org

В случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, брать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт, а также управлять автомобилем. Ограничения могут отменить, если гражданин явится в военкомат по повестке или подтвердит неявку по уважительным причинам.

Региональные власти также по своему усмотрению могут устанавливать дополнительные временные ограничения, «направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата», такие как ограничение на получение выплат, льгот, мер поддержки и других преференций.

Полиция имеет право разыскивать и задерживать уклонистов. МВД, ФНС, Социальный фонд, суды, вузы и любые органы власти, а также работодатели должны передавать данные граждан в военкоматы.

Как обжаловать электронную повестку?

В Минцифры заявили, что если у призывника есть право на отсрочку, то он не получит повестку на «Госуслугах». Если это все же произошло, то электронную повестку можно обжаловать там же на сайте.

Также гражданин будет иметь право на обжалование ограничений, если он считает их несправедливыми. Такие обращения будут рассматриваться ускоренно — в течение пяти дней.

Жалобу необходимо направить в призывную комиссию региона. Для этого можно воспользоваться порталом госуслуг или обратиться в МФЦ. В МФЦ жалобу нужно составить на бумаге. Оттуда ее обязаны направить не позднее следующего дня.

Суд , Фемида. unsplash.com.

Важно помнить, что призывная комиссия не примет повторную жалобу, если первую отозвали по каким-либо причинам. Также ее не примут, если по поставленным в ней вопросам есть решение суда или если нарушено одно из указанных к ней требований.

Как будет вестись воинский учет после введения электронных повесток?

Встать на военный учет можно будет без явки в военкомат — через «Госуслуги». Там же можно будет заключить контракт на военную службу. Кроме того, власти смогут приписать гражданина в запас без его личного визита в военкомат.

Информировать об изменении статуса будут также через портал «Госуслуг». Гражданам, поставленным на воинский учет без их явки, могут приходить повестки для сверки сведений.

Также в документах воинского учета будут отражаться новые сведения. Это данные паспорта, включая серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, ИНН, СНИЛС, сведения о водительском удостоверении, наличие гражданства другого государства или вида на жительство.

Военные , армия. Анна Зайкова.

Первоначальная постановка на воинский учет будет проходить в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами 17 лет.

При этом есть категории, ставить которых на первоначальный учет можно в течение всего года, — женщины после получения военно-учетной специальности, люди, получившие гражданство России, те, кто прибыл из-за границы для постоянного проживания, те, кто вышел из тюрьмы, а также граждане, обязанные встать на учет, но не сделавшие этого.

Зачем создают реестры воинского учета и повесток?

Власти создают специальный Реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем. Оператором реестра будет Минобороны.

Шпион. Военная техника. Открытые источники в интернете ( СС0)

В таком реестре будут учитываться сведения о повестках, о явке или неявке по ним граждан, об обжаловании гражданами применяемых к ним ограничений и результатах рассмотрения жалоб.

Помимо этого формируется Реестр направленных повесток. Он будет создаваться в автоматическом режиме на основании сведений из Реестра воинского учета. В нем будут содержаться копии направленных повесток, сведения о военкомате, направившем уведомление, сведения о гражданине, получившем повестку, данные о его месте жительства или пребывании.