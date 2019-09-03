«Какой ты на хрен уполномоченный»: иркутскому чиновнику досталось от Виталия Мутко

3 сентября вице-премьер российского правительства Виталий Мутко жестко раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова, отметив, что на него поступает множество жалоб.

«Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих) не хочет этого делать. Но вы то получаете зарплату. Вы собирательный образ (предпринимателей)», — цитируют слова Мутко «Вести.ru».

Местные бизнесмены пожаловались вице-премьеру на то, что не могут получить выделенные федеральным центром деньги на восстановление разрушенных во время паводка строений и производств.

«Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь (в Тулуне). Не он должен так выступать — приятно слушать человека, а вы. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям», — потребовал Мутко.

Днем ранее президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера мэром Тулуна. А после его заявлений о том, что пресс-секретарь губернатора, назвавшая людей «быдлом», непорядочный человек, чиновницу все-таки уволили.