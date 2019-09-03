За «царя» ответила: уволили чиновницу, назвавшую пострадавших от паводка «быдлом»

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами, отстранена от работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со ссылкой на губернатора региона, сообщает РИА Новости .

«Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор <Сергей Левченко>", — сообщил официальный представитель Кремля.

2 сентября во время визита в Иркутскую область президент РФ Владимир Путин раскритиковал Алашкевич за сравнение пострадавших от паводка с бичами. Глава государства отметил, что ничего не слышал о том, что чиновницу подозревают в таких высказываниях, пишет Lenta.ru.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал Путин.

В своей речи на аудиозаписи «Алашкевич» оскорбила пострадавших от паводка, указав, что сейчас они живут в пунктах временного размещения в гораздо лучших условиях, чем имели у себя в домах. И при этом «чиновнице», судя по всему, не понравилось то, что жители региона благодарили Владимира Путина за «спасение», а не руководство области. Главу государства «Алашкевич» в своей речи назвала «царем» — она заявила, что на встречу с Путиным жители Тулуна приехали «царя ублажать».

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. kremlin.ru

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Погибли 23 человека. За время паводка подтоплено 11 тыс. домов.

Пострадавшими признаны свыше 45 тыс. человек. Ущерб оценивается в 29 млрд рублей.