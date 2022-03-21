Калибр и Кинжал, заблокированные миллиарды и «Поцелуй Брежнева». Что еще произошло 20 марта

Главное за 20 марта
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Минобороны РФ сообщило:
— Подразделения ВС России завершают разгром националистического батальона «Донбасс», в течение дня продвинулись на 12 км;
— Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное;
— В течение ночи взята под контроль большая часть населенного пункта Верхнеторецкое;
— Из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр» были уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники;
— Ракеты «Калибр», запущенные с Каспия, и ракеты «Кинжал» поразили крупную базу хранения ГСМ в Николаевской области;
— ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по Центру подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники;
— За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины, среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Москва ждет от Киева до 5 утра понедельника ответ на предложения по гуманитарным коридорам для мирных жителей Мариуполя, вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой. Кроме этого Мизинцев сообщил, что за последние 3 дня из города эвакуировали 59 тыс. человек.
- Официальные делегации России и Украины планируют продолжить переговоры в режиме онлайн в понедельник, 21 марта. Такую дату называет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
- Более 335 тыс. человек прибыли на территорию России с Украины и из Донбасса с начала военной спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.
- Зеленский подписал указ о едином вещании для всех телеканалов при военном положении. Военное положение другим его указом продлено на Украине на 30 суток с 26 марта. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время военного положения приостановить деятельность 11 политических партий. Президент Украины объяснил это решение связями политических структур с Россией. По его словам, любая деятельность, направленная на раскол и коллаборацию, получит жесткий ответ.
- Вступление в НАТО является одной из альтернатив нынешнему статусу Финляндии, но необходимо «осознавать риски», рассказал в интервью Financial Times президент Саули Ниинисте. «Сейчас основной риск — это эскалация ситуации в Европе», — пояснил он. Между тем, в Словакии начался процесс развертывания систем ПВО Patriot. Система станет заменой С-300, которые НАТО решил передать Украине.
- Общий объем военной помощи Киеву достиг двух миллиардов долларов, такую цифру назвал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.
Экономика, что с ней происходит
- Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предупредил о том, что ситуация на Украине грозит привести к мировому экономическому кризису. Он также предложил ввести в Германии временное ограничение скорости на дорогах ради экономии бензина на фоне растущих цен в интервью газете Hamburger Abendblatt.
- Франция заблокировала средства ЦБ на €22 млрд, а также примерно €150 млрд — на счетах частных лиц, попавших под санкции. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, на территории Франции также была заморожена недвижимость общей стоимостью более €500 млн.
- Многие китайские покупатели российских энергоносителей стали избегать поставок, пишет Bloomberg. По данным источников издания, китайские компании опасаются санкций, которые из-за сотрудничества с Россией могут коснуться и их. В Конгрессе США появилась инициатива по введению дополнительных тарифов на китайский импорт в наказание за поддержку Пекином Москвы.
- Financial Times сообщает, что ситуация на Украине и нарушение логистики ведут к сильному росту цен на молоко в Европе.
- В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщают РИА Новости, что часть сотрудников отправят в вынужденный отпуск.
- Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из «большой четверки», которая сделала заявление о работе в России: она прекращает инвестиции и внедрение технологий в РФ, сообщается на сайте компании.
- Министерство здравоохранения Украины запретило применение на территории страны 39 лекарственных средств, произведенных в Белоруссии.
- Cвязанные с Россией активы почти на $3 млрд обнаружены в финансовых учреждениях Багамских Островов, сообщил Центробанк островного государства. Речь идет о международных банках и трастовых компаниях. При этом в заявлении не уточняется, идет ли речь об активах попавших под санкции лиц.
Что в России предпринимают для стабильности
- Правительство России направит субсидии компаниям, которые обеспечат трудоустройство россиян в возрасте до 30 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев.
- Погашение Минском обязательств по российским госкредитам отсрочено на пять-шесть лет, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов. Ранее Россия предоставила Белоруссии межгосударственный кредит в размере $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 годах по $500 млн.
- Правительство рассмотрит предложение включить в список системообразующих предприятий дизайн-бюро российской электроники. Это нужно, чтобы помочь им перевести на китайские фабрики производство с тайваньской TSMC, где оно стало невозможным из-за санкций, сообщает РБК.
Реакция политиков
- «Некоторые западные лидеры считают, что могут „отменить“ Россию, русскую культуру и само право быть россиянином, но этого никогда не произойдет», —заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
- Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что после окончания специальной операции на Украине появятся новые неприглядные факты, подобные ведению США военно-биологической деятельности на территории постсоветского пространства.
- Министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир, призвавший соотечественников «есть меньше мяса для борьбы с Россией», также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «И это ведь только часть правды. <…> Им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», — написала она в своем Telegram-канале.
- Зеленский в интервью CNN: «Я готов к переговорам с Путиным, но если они закончатся неудачей, война между Россией и Украиной приведет к третьей мировой».
Реакция: люди, сообщества
- Люди должны молиться, чтобы народы, живущие на землях исторической Руси, всегда опознавали друг в друге братьев и сестер, «чтобы никогда не разрушалась система общих ценностей, чтобы никогда не поднимался меч одного брата против другого», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.
- Папа Римский Франциск призвал международное сообщество остановить боевые действия на Украине. «Бессмысленные массовые убийства, злодеяния повторяются каждый день, и этому нет оправдания», заявил он.
- Ведущий американского телеканала HBO Билл Махер сравнил обострение западной русофобии с расизмом, об этом он заявил в эфире программы Real Time, пишет Daily Mail. Во время беседы с гостями Махер раскритиковал «культуру отмены», механизмы которой в США и Европе направили против россиян.
Информация, которую вы могли пропустить
- VK назвала несоответствующими действительности данные о продвижении рекламы для борьбы с «российской дезинформацией» на базе соцсети «ВКонтакте» по заказу британского правительства.
- Международная федерация гимнастики (FIG) потребовала на год дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка, который 6 марта на соревнованиях в Дохе вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.
- Фото меню фуд-трака, поставленного у закрытого «Макдоналдса», появилось ВКонтакте. Пользователей сети больше заинтересовали названия булочек с котлетами: «Бабушкина любовь», «Гигант Микояна», «Из Парижу с любовью». «Поцелуй Брежнева». Как сообщает РБК, всего в центре столицы должно появиться примерно 16 подобных точек я около закрытых «Макдоналдсов».
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 19 — 21 марта:
- USD 103,95₽
- EUR 114,39₽
Продуктивного рабочего дня и оптимизма! Вот что произошло 19 марта: гиперзвук, покинутые дома, индексация пенсий и неполученный «Оскар».