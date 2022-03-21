Калибр и Кинжал, заблокированные миллиарды и «Поцелуй Брежнева». Что еще произошло 20 марта

Главное за 20 марта

Минобороны РФ сообщило:

— Подразделения ВС России завершают разгром националистического батальона «Донбасс», в течение дня продвинулись на 12 км;

— Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное;

— В течение ночи взята под контроль большая часть населенного пункта Верхнеторецкое;

— Из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр» были уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники;

— Ракеты «Калибр», запущенные с Каспия, и ракеты «Кинжал» поразили крупную базу хранения ГСМ в Николаевской области;

— ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по Центру подготовки сил специальных операций Украины, где базировались иностранные наемники;

— За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины, среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.