Гиперзвук, покинутые дома, индексация пенсий и неполученный «Оскар». Что еще произошло 19 марта

Что произошло 19 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 19 марта Минобороны РФ сообщило: — 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области; — Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области; — 19 марта подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. — Группировка Народной Милиции Донецкой Республики полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. — Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное. — За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники. — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники. — Сдавшийся в плен офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной «бесполетной зоны» и предоставления дополнительного вооружения. Минобороны Украины признало , что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю .

что . Россия и Украина согласовали десять гуманитарных коридоров на 19 марта. В Минобороны России заявили , что согласились на все гуманитарные коридоры , которые предложила украинская сторона. Киев же , по словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева , согласовал только три из предложенных Москвой семи вариантов. Также Мизинцев сообщил , что за сутки «из опасных районов Украины , Луганской и Донецкой народных республик» в Россию эвакуировали 14 397 человек. В миграционном управлении ООН подсчитали , что около 25% жителей Украины вынужденно покинули свои дома . Из них 6,5 млн человек еще остаются в стране , три миллиона украинцев уже уехали из страны. Более 12 млн жителей Украины до сих пор не могут покинуть пострадавшие районы из-за повышенных рисков , разрушенных дорог и мостов , а также нехватки ресурсов.

что Украины вынужденно . Из них 6,5 млн человек еще остаются в стране три миллиона украинцев уже уехали из страны. Более 12 млн жителей Украины до сих пор не могут покинуть пострадавшие районы из-за повышенных рисков разрушенных дорог и мостов а также нехватки ресурсов. Рамзан Кадыров сообщил , что на Украину прибыл целый батальон добровольцев из Чечни для борьбы с националистами. Добровольцы рвутся в бой , они желают как можно скорее оказаться в гуще событий", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

что на Украину прибыл целый из Чечни для борьбы с националистами. Добровольцы рвутся в бой они желают как можно скорее оказаться в гуще событий", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются , несмотря на то , что США пытаются держать Киев «за руку», заявил глава российского МИД Сергей Лавров , сообщают РИА Новости. Переговоры могут затянуться из-за «взаимоисключающих правовых вопросов» и продлиться несколько недель , заявил в эфире телеканала Bloomberg член украинской делегации Михаил Подоляк.

Экономика , что с ней происходит

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг высказался против остановки газопровода «Северный поток-1» . Он также призвал не спешить с введением новых санкций против России , так как они «негативно сказываются и на тех , кто их принимает».

Кристиан Зевинг высказался против остановки газопровода . Он также призвал не спешить с введением новых санкций против России так как они «негативно сказываются и на тех кто их принимает». Минтранс заявил , что зарубежные авиакомпании тратят дополнительно на облет России более $37,5 млн еженедельно , что повлечет рост цен на билеты и перевозку грузов.

что дополнительно на облет России более $37,5 млн еженедельно что повлечет рост цен на билеты и перевозку грузов. Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий в свою деятельность в России. Решение принято в связи с военной операцией России на Украине.

объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий в свою деятельность в России. Решение принято в связи с военной операцией России на Украине. Ранее приостановке деятельности сообщила другая крупная нефтесервисная компания Halliburton.

другая крупная нефтесервисная компания LG Electronics временно прекратит поставки всей продукции в Россию. Южнокорейский производитель техники и электроники «продолжит внимательно следить за развитием ситуации».

Телевизоры LG. lgnewsroom.com

Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов «российских олигархов», которые внесены в санкционные списки , для восстановления Украины , сообщили источники Bloomberg . Агентство отмечает , что идея находится на «очень ранней стадии» и решение не принято.

для , сообщили источники . Агентство отмечает что идея находится на «очень ранней стадии» и решение не принято. Немецкий концерн Bosch остановил поставки запчастей в Россию для грузовых автомобилей из-за проверки в Германии сообщений о предполагаемом использовании деталей «в негражданских целях», пишут иностранные СМИ со ссылкой на Spiegel.

остановил поставки запчастей в Россию для грузовых автомобилей из-за проверки в Германии сообщений о предполагаемом использовании деталей «в негражданских целях», пишут иностранные СМИ со ссылкой на Spiegel. «Коммерсант» опубликовал список компаний , которые прекратили сотрудничество с Россией или запретил доступ к своим продуктам после начала военной операции на Украине.

, которые прекратили сотрудничество с Россией или запретил доступ к своим продуктам после начала военной операции на Украине. Россельхознадзор намерен интенсивно развивать торговые и деловые отношения с Ираном. Иранская сторона заинтересована в увеличении объемов импорта из России зерновых и масленичных культур с текущих 7 млн тонн в год до 12 млн тонн. Кроме того , Иран планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос открытия своего рынка для российского мяса птицы , баранины и другой мясной продукции.

Что делается для стабильности

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%, следует из постановления правительства , опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщили в пресс-службе Минтруда , для этого из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд руб. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан.

проиндексируют социальные следует из постановления правительства опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщили в пресс-службе Минтруда для этого из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд руб. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан. Правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против РФ санкций , пишет РИА Новости. 25,5 млрд рублей пойдут на создание временных рабочих мест для граждан , находящихся под риском увольнения , а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех , кто зарегистрировался на бирже труда.

Барнаульская телевышка. Анна Зайкова.

Минцифры подготовило пакет мер поддержки телеком-отрасли.

— Они включают мораторий на исполнение российскими операторами связи требований «закона Яровой», который обязывает их хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях и временно снимают с операторов требования по запуску LTE в малых населенных пунктах и на федеральных трассах.

— Правительство одобрило и предложение по «справедливой индексации тарифов»: это даст операторам возможность повышать тарифы пропорционально инфляции.

— Наконец, в рамках мер поддержки отрасли операторам до конца 2024 года установят ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% и откроют возможность льготного кредитования по ставке, не превышающей 3%.

Правительство РФ выделило еще более 14 млрд руб. на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Реакция политиков

Путин переговорил с премьером Люксембурга. Президент РФ заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Кроме того , он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине;

переговорил с премьером Люксембурга. Президент РФ заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Кроме того он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине; По словам Лаврова , Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом. Министр иностранных дел РФ говорит , что посмотрит , как Запад сам будет выходить из тупика , в который себя загнал;

, Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом. Министр иностранных дел РФ говорит что посмотрит как Запад сам будет выходить из тупика в который себя загнал; Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил: «Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины». Так он прокомментировал предварительные итоги переговоров между Москвой и Киевом

в своем очередном видеообращении заявил: «Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины». Так он прокомментировал предварительные итоги переговоров между Москвой и Киевом Александр Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS:

в интервью японской телекомпании TBS: «Если вы думаете , что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось , он , как у нас часто говорят , живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах , как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек».

Реакция: люди , сообщества

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил появившуюся из-за событий на Украине русофобию и отказался возвращать врученную ему в 2007 году российскую государственную награду — медаль Пушкина , пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика газете Lidovky.

осудил появившуюся из-за событий на Украине русофобию и отказался возвращать врученную ему в 2007 году российскую государственную награду — медаль Пушкина пишет со ссылкой на интервью политика газете Lidovky. Сборные Франции и Австрии выступят на чемпионате мира по хоккею в Тампере и Хельсинки , сообщила Международная федерация хоккея ( IIHF). Они заменят российскую и белорусскую команды , которые были отстранены от участия в соревнованиях.

Шайба. Хоккей. СС0

Известный японский писатель Харуки Мураками провел на радио Tokyo FM 55-минутную программу «Музыка должна положить конец войне».

Что вы могли пропустить

Роскомнадзор еще раз призвал Google прекратить ограничения контента российских государственных СМИ. Ведомство насчитало 54 нарушения в отношении этих каналов.

еще раз призвал прекратить ограничения контента российских государственных СМИ. Ведомство насчитало 54 нарушения в отношении этих каналов. Россия передала Украине гуманитарную помощь, где помимо продуктов и лекарств были детские рисунки о мире , сообщила заместитель главы Россотрудничества , экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская. А пока официальные власти Великобритании договариваются о поставке оружия на Украину , Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании , за рулем грузовика повез гуманитарную помощь на Украину. «В настоящее время я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder , чтобы доставить их Красному Кресту. Это будет долгий путь , но я буду держать вас в курсе по пути», — написал он в своем Twitter.

Наталья Поклонская и Дэвид Кэмерон оказывают гуманитарную помощь. Социальные сети.

Автор мультфильма «Боксбалет», номинированного на премию «Оскар», Антон Дьяков не смог получить американскую визу, поэтому не сможет присутствовать на церемонии объявления победителей, которая пройдет 27 марта, сообщает ТАСС.

«Боксбалет». Скриншот из мультфильма.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 19 — 21 марта:

USD 103,95 ₽

103,95 EUR 114,39₽

Хорошего настроения и отличных выходных! Загляните, что произошло 18 марта: Россия под знаком Z, новые беженцы и «YouTube, до свидания!»