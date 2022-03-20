Гиперзвук, покинутые дома, индексация пенсий и неполученный «Оскар». Что еще произошло 19 марта

Главное за 19 марта
- Минобороны РФ сообщило:
— 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области;
— Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области;
— 19 марта подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка.
— Группировка Народной Милиции Донецкой Республики полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника.
— Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежное.
— За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухов, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники.
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.
— Сдавшийся в плен офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран. Главная цель провокации — усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной «бесполетной зоны» и предоставления дополнительного вооружения.
- Минобороны Украины признало, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю.
- Россия и Украина согласовали десять гуманитарных коридоров на 19 марта. В Минобороны России заявили, что согласились на все гуманитарные коридоры, которые предложила украинская сторона. Киев же, по словам начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева, согласовал только три из предложенных Москвой семи вариантов. Также Мизинцев сообщил, что за сутки «из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик» в Россию эвакуировали 14 397 человек.
- В миграционном управлении ООН подсчитали, что около 25% жителей Украины вынужденно покинули свои дома. Из них 6,5 млн человек еще остаются в стране, три миллиона украинцев уже уехали из страны. Более 12 млн жителей Украины до сих пор не могут покинуть пострадавшие районы из-за повышенных рисков, разрушенных дорог и мостов, а также нехватки ресурсов.
- Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев из Чечни для борьбы с националистами. Добровольцы рвутся в бой, они желают как можно скорее оказаться в гуще событий", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
- Переговоры с Украиной по урегулированию продолжаются, несмотря на то, что США пытаются держать Киев «за руку», заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщают РИА Новости. Переговоры могут затянуться из-за «взаимоисключающих правовых вопросов» и продлиться несколько недель, заявил в эфире телеканала Bloomberg член украинской делегации Михаил Подоляк.
Экономика, что с ней происходит
- Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг высказался против остановки газопровода «Северный поток-1». Он также призвал не спешить с введением новых санкций против России, так как они «негативно сказываются и на тех, кто их принимает».
- Минтранс заявил, что зарубежные авиакомпании тратят дополнительно на облет России более $37,5 млн еженедельно, что повлечет рост цен на билеты и перевозку грузов.
- Одна из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий в свою деятельность в России. Решение принято в связи с военной операцией России на Украине.
- Ранее приостановке деятельности сообщила другая крупная нефтесервисная компания Halliburton.
- LG Electronics временно прекратит поставки всей продукции в Россию. Южнокорейский производитель техники и электроники «продолжит внимательно следить за развитием ситуации».
- Чиновники Евросоюза обсуждают возможность использования активов «российских олигархов», которые внесены в санкционные списки, для восстановления Украины, сообщили источники Bloomberg. Агентство отмечает, что идея находится на «очень ранней стадии» и решение не принято.
- Немецкий концерн Bosch остановил поставки запчастей в Россию для грузовых автомобилей из-за проверки в Германии сообщений о предполагаемом использовании деталей «в негражданских целях», пишут иностранные СМИ со ссылкой на Spiegel.
- «Коммерсант» опубликовал список компаний, которые прекратили сотрудничество с Россией или запретил доступ к своим продуктам после начала военной операции на Украине.
- Россельхознадзор намерен интенсивно развивать торговые и деловые отношения с Ираном. Иранская сторона заинтересована в увеличении объемов импорта из России зерновых и масленичных культур с текущих 7 млн тонн в год до 12 млн тонн. Кроме того, Иран планирует в ближайшее время рассмотреть вопрос открытия своего рынка для российского мяса птицы, баранины и другой мясной продукции.
Что делается для стабильности
- В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, для этого из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд руб. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан.
- Правительство выделило почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против РФ санкций, пишет РИА Новости. 25,5 млрд рублей пойдут на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.
- Минцифры подготовило пакет мер поддержки телеком-отрасли.
— Они включают мораторий на исполнение российскими операторами связи требований «закона Яровой», который обязывает их хранить весь пользовательский трафик на своих мощностях и временно снимают с операторов требования по запуску LTE в малых населенных пунктах и на федеральных трассах.
— Правительство одобрило и предложение по «справедливой индексации тарифов»: это даст операторам возможность повышать тарифы пропорционально инфляции.
— Наконец, в рамках мер поддержки отрасли операторам до конца 2024 года установят ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% и откроют возможность льготного кредитования по ставке, не превышающей 3%.
- Правительство РФ выделило еще более 14 млрд руб. на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса.
Реакция политиков
- Путин переговорил с премьером Люксембурга. Президент РФ заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР. Кроме того, он отметил неприемлемый характер военно-биологической деятельности США на Украине;
- По словам Лаврова, Россия не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом. Министр иностранных дел РФ говорит, что посмотрит, как Запад сам будет выходить из тупика, в который себя загнал;
- Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении заявил: «Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины». Так он прокомментировал предварительные итоги переговоров между Москвой и Киевом
- Александр Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS:
- «Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек».
Реакция: люди, сообщества
- Бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил появившуюся из-за событий на Украине русофобию и отказался возвращать врученную ему в 2007 году российскую государственную награду — медаль Пушкина, пишет ТАСС со ссылкой на интервью политика газете Lidovky.
- Сборные Франции и Австрии выступят на чемпионате мира по хоккею в Тампере и Хельсинки, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF). Они заменят российскую и белорусскую команды, которые были отстранены от участия в соревнованиях.
- Известный японский писатель Харуки Мураками провел на радио Tokyo FM 55-минутную программу «Музыка должна положить конец войне».
Что вы могли пропустить
- Роскомнадзор еще раз призвал Google прекратить ограничения контента российских государственных СМИ. Ведомство насчитало 54 нарушения в отношении этих каналов.
- Россия передала Украине гуманитарную помощь, где помимо продуктов и лекарств были детские рисунки о мире, сообщила заместитель главы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская. А пока официальные власти Великобритании договариваются о поставке оружия на Украину, Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр Великобритании, за рулем грузовика повез гуманитарную помощь на Украину. «В настоящее время я еду в Польшу с двумя коллегами из Chippy Larder , чтобы доставить их Красному Кресту. Это будет долгий путь, но я буду держать вас в курсе по пути», — написал он в своем Twitter.
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Автор мультфильма «Боксбалет», номинированного на премию «Оскар», Антон Дьяков не смог получить американскую визу, поэтому не сможет присутствовать на церемонии объявления победителей, которая пройдет 27 марта, сообщает ТАСС.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 19 — 21 марта:
- USD 103,95₽
- EUR 114,39₽
Хорошего настроения и отличных выходных! Загляните, что произошло 18 марта: Россия под знаком Z, новые беженцы и «YouTube, до свидания!»