Россия под знаком Z, новые беженцы и «YouTube, до свидания!» Что еще произошло 18 марта

Что произошло 18 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 18 марта Минобороны РФ сообщило: — Российские военные высокоточным оружием уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады оружия в пригородах Николаева и Вознесенска. — Группировкой войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. — В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. — В Донецкой Народной Республике Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в северном направлении. За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров. — В Мариуполе подразделения ДНР, при поддержке российских Вооруженных Сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города. — За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2». — Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражен 81 военный объект Украины. Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники. Минобороны РФ 18 марта сделало несколько заявлений: — украинская сторона в ночь на 18 марта попыталась нанести по Мелитополю удары ракетами «Точка-У» с кассетными боеголовками. Российские средства ПВО отразили атаку, а участвовавшие в ней украинские комплексы «Точка-У» были уничтожены двумя ракетами «Искандер»; — СБУ заминировала горбольницу в Днепропетровске и планирует подорвать здание во время пролета над городом любого российского самолета. Премьер Чехии Петр Фиала заявил , что страна уже достигла черты , после которой дальнейший прием беженцев с Украины станет для республики проблемой . По его словам , в Чехию прибыли уже 270 тыс. вынужденных переселенцев с Украины и у властей заканчиваются ресурсы.

Петр Фиала заявил что страна уже достигла черты после которой дальнейший с Украины для республики . По его словам в Чехию прибыли уже 270 тыс. вынужденных переселенцев с Украины и у властей заканчиваются ресурсы. Представители России и Украины максимально сблизились в обсуждении нейтрального статуса Украины и ее невступления в НАТО , заявил глава российской делегации , помощник президента Владимир Мединский , передает ТАСС. По его словам , сохраняются нюансы , касающиеся гарантий безопасности для Украины «дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО». По вопросу демилитаризации Украины Москва и Киев находятся «где-то на полпути» , добавил Мединский.

в обсуждении и ее невступления в НАТО заявил глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский передает ТАСС. По его словам сохраняются , касающиеся для Украины «дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО». По вопросу Украины Москва и Киев находятся , добавил Мединский. По всей России 18 марта прошли мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма. Барнаул не стал исключением. Здесь прошел митинг-концерт «Za Мир! Za Россию!»

«Za Мир! Za Россию!» Свыше 3,2 млн человек покинули Украину с 24 февраля , из них 185 тыс. уехали в Россию. Погибли 816 гражданских лиц , более 1,3 тыс. человек получили ранения, сообщило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Экономика , что с нею происходит

Минпромторг заказал подготовку и проведение испытаний самолета SSJ-New за 15 млрд руб. В «Ростехе» анонсировали , что импортозамещенная на 97% модификация , разработка которой оценивалась в 120 млрд руб., появится к 2024 году.

за 15 млрд руб. В «Ростехе» анонсировали что импортозамещенная на 97% модификация разработка которой оценивалась в 120 млрд руб., появится к 2024 году. Поставщики товаров повседневного спроса отменяют промоакции, позволявшие магазинам снижать цены. До сих пор по таким скидкам россияне покупали половину товаров , но сейчас это невыгодно ни производителям , ни ретейлерам.

Магазин , скидки , акции. СС0

Санкции «недружественных стран» привели к ряду серьезных последствий для российской экономики , считают эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования. Самые тяжелые для экономики последствия принесут: Остановка нужных для производства гаджетов и прочей электроники полупроводников из Тайваня ( производитель TSMC , прекративший поставки в Россию , занимает более 50% мирового рынка).

— Логистические проблемы на европейском направлении, которые возникают не только по товарным позициям, подпадающим под санкции, но и вообще по всем операциям с Россией из-за ужесточения режима проверки грузов из стран ЕС.

— Резкое повышение инфляции: по оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция по состоянию на 11 марта достигла 12,5% годовых.

— Также чувствительными для экономики станут затруднение доступа к импортному сырью, материалам и комплектующим, трудности с заключением контрактов на нефть и отказ крупнейших контейнерных линий и европейских портов от работы с российскими грузам. Также растет вероятность того, что Китай начнет скупать значимые для российской экономики активы, пишет РБК.

Китай наращивает закупки кукурузы у США , поскольку российская военная операция на Украине поставила под угрозу экспорт этой культуры , а также весеннюю посевную кампанию в республике , сообщает Bloomberg.

Кукуруза. СС0

Итальянская компания Pirelli фактически замораживает производство в России. Однако два шинных завода компании — в Кирове и в Воронеже — продолжат выплачивать зарплаты сотрудникам.

фактически замораживает производство в России. Однако два шинных завода компании — в Кирове и в Воронеже — продолжат выплачивать зарплаты сотрудникам. Компания Apple отказалась от продажи в России нового iPhone SE , Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации в соответствии со своим официальным заявлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов.

отказалась от продажи в России нового iPhone SE Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации в соответствии со своим официальным заявлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке смартфонов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве.

Burger King. wikipedia.org

Burger King не смог закрыть российские рестораны. Дело в том , что существенная часть российского бизнеса Burger King контролируется бизнесменом Александром Колобовым ( он еще основатель «Шоколадницы»), который отказывается закрывать рестораны. А по условиям контракта канадский концерн Restaurant Brands International , которому принадлежит сеть быстрого питания , не может сделать это самостоятельно.

не смог закрыть российские рестораны. Дело в том что существенная часть российского бизнеса Burger King контролируется бизнесменом Александром Колобовым он еще основатель «Шоколадницы»), который отказывается закрывать рестораны. А по условиям контракта канадский концерн Restaurant Brands International которому принадлежит сеть быстрого питания не может сделать это самостоятельно. Генпрокуратура объявила , что начала проверки из-за повышения цен на ряд продуктов , бытовую химию и средства личной гигиены.

Что делается для стабильности

Минфин подал предложения о перераспределении расходов бюджета на 485,9 млрд рублей. Речь идет об оптимизации трат , ставших в условиях санкций невозможными или ненужными.

ставших в условиях санкций невозможными или ненужными. Вице-премьер Татьяна Голикова: правительство выделит 78,8 млрд руб. на действующие и новые меры поддержки занятости населения.

действующие и новые меры населения. В России не наблюдается проблем с поставками и производством лекарств. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в эфире телеканала «Россия 24». Глава ведомства рассказала , что препараты для терапии болезней щитовидной железы пропали из аптек из-за ажиотажа — они будут поставлены в торговые точки в ближайшее время. Она также сообщила , что лекарственные препараты для пациентов с онкологическими заболеваниями закупаются на долгий срок , в связи с чем проблем с их доступностью не будет.

Лекарства , таблетки. СС0

В ЦБ России заявили , что денежно-кредитная политика ЦБ создаст условия для адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году; экономика РФ входит в фазу масштабной перестройки , которая будет сопровождаться временным , но неизбежным ростом цен; траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям. Ключевая ставка остается на уровне 20% годовых.

Реакция политиков

Путин на митинге в Лужниках: «Так получилось , что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова , который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: „Грозы сии пойдут во славу России“. Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!»

на митинге в Лужниках: «Так получилось что начало операции совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Федора Ушакова который не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал: „Грозы сии пойдут во славу России“. Так было тогда! Так сегодня! И так будет всегда!» «Америка стремится к однополярному миру. Это будет совсем не глобальная деревня , это будет американская деревня. Может быть , американский салун — вы знаете , где все пляшут под дудку сильнейшего», — сказал Сергей Лавров в интервью RT.

это будет американская деревня. Может быть американский салун — вы знаете где все пляшут под дудку сильнейшего», — сказал в интервью RT. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что понимает «фрустрацию и отчаяние» Владимира Зеленского , и пообещал продолжить поставки вооружений НАТО на Украину.

заявил что понимает «фрустрацию и отчаяние» Владимира Зеленского и пообещал продолжить поставки вооружений НАТО на Украину. Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале про Facebook и Instagram: «Собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире , но и в России и Китае. <…> А западные медиа своими бездарными решениями лишь существенно сократили свою аудиторию в нашей стране. И теперь , чтобы вернуться , им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам». При этом , как добавил чиновник , не факт , что у них получится «дважды зайти в одну воду».

Дмитрий Медведев высказался о соцсетях. Скриншот из Telegram-канала.

Реакция: люди , сообщества

203 тысячи человек приняло участие в крымском митинге в Лужниках. Среди выступающих были Маргарита Симонян и Тина Канделаки.

Маргарита Симонян поделилась: «Год назад в Донецке я и мои коллеги говорили о том, что весна не может длиться вечно, когда-то должно наступить лето, и тогда же там я сказала: „Россия, матушка, забери Донбасс домой“. Теперь за одну эту фразу европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело, свободная Европа ввела все санкции, моим детям маленьким, всем родным, близким звонят, угрожают каждые пять минут, грозят расправой за право говорить эту правду. И именно поэтому я хочу повторить: Россия, матушка, забери Донбасс домой!».

Тина Канделаки также прокомментировала: «Сейчас происходит самый большой эксперимент в истории человечества. Такого еще никогда не было, когда целую нацию пытаются стереть как аккаунт в соцсетях. И это делается по одной простой причине — если ты говоришь по-русски».

Тина Канделаки заявила, что россиян не стереть как аккаунт в соцсетях, «потому что мы нация, которую невозможно сломить!». Она также добавила, что Россия никогда не встанет на колени.

Сколково. СС0

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович уходит со своего поста. «Аркадий Дворкович принял решение сосредоточиться на развитии образовательных проектов , в том числе в рамках «Большого Сколково», — сказал РБК представитель Дворковича. После того как Дворкович выступил против военных действий на Украине , секретарь генсовета «Единой России» Турчак предложил уволить его как «национал-предателя».

уходит со своего поста. «Аркадий Дворкович принял решение сосредоточиться на развитии образовательных проектов в том числе в рамках «Большого Сколково», — сказал РБК представитель Дворковича. После того как Дворкович выступил против военных действий на Украине секретарь генсовета «Единой России» Турчак предложил уволить его как «национал-предателя». Барнаульцы присоединились к патриотической акции в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине и на Донбассе.

Барнаульцы присоединились к патриотической акции в поддержку российских военных , участвующих в спецоперации. «Вечерний Барнаул», barnaul. press Барнаульцы присоединились к патриотической акции в поддержку российских военных , участвующих в спецоперации. «Вечерний Барнаул», barnaul. press Барнаульцы присоединились к патриотической акции в поддержку российских военных , участвующих в спецоперации. «Вечерний Барнаул», barnaul. press Барнаульцы присоединились к патриотической акции в поддержку российских военных , участвующих в спецоперации. «Вечерний Барнаул», barnaul. press Барнаульцы присоединились к патриотической акции в поддержку российских военных , участвующих в спецоперации. «Вечерний Барнаул», barnaul. press

Что вы могли пропустить

История про Марс , о которой мы рассказывали в прошлом обзоре , получила свое продолжение. Роскосмос после выхода Европейского космического агентства из проекта ExoMars самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс , заявил Дмитрий Рогозин. «Мы потеряем несколько лет , но мы повторим наш посадочный модуль , обеспечим его ракетой-носителем «Ангара»… Без всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

, о которой мы рассказывали в прошлом обзоре получила свое продолжение. Роскосмос после выхода Европейского космического агентства из проекта ExoMars самостоятельно запустит исследовательскую миссию на Марс заявил Дмитрий Рогозин. «Мы потеряем несколько лет но мы повторим наш посадочный модуль обеспечим его ракетой-носителем «Ангара»… Без всяких «европейских друзей» с поджатыми от американского окрика хвостами», — написал Рогозин в своем Telegram-канале. Источник , близкий к Роскомнадзору , заявил , что YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели. При этом он не исключил , что доступ к сервису могут начать ограничивать в пятницу , 18 марта , сообщает РИА Новости. Также собеседник рассказал , что видеохостинг должны были заблокировать еще на прошлой неделе , но из-за ситуации вокруг компании Meta блокировку перенесли.

близкий к Роскомнадзору заявил что в России до конца следующей недели. При этом он не исключил что доступ к сервису могут начать ограничивать в пятницу 18 марта сообщает РИА Новости. Также собеседник рассказал что видеохостинг должны были заблокировать еще на прошлой неделе но из-за ситуации вокруг компании Meta блокировку перенесли. Европейский парламент запретил российским и белорусским дипломатам и официальным лицам вход в свои здания в Брюсселе и Страсбурге.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 19−21 марта:

USD 103,95₽

EUR 114,39₽

Прекрасных вам выходных! Вот что произошло 17 марта: мирный договор, деньги для народа и полет на Марс.