Мирный договор, деньги для народа и полет на Марс. Что еще произошло 17 марта

Что произошло 17 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 17 марта Минобороны РФ: — Авиация и ПВО России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта белки, а также пять беспилотников; — Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 БЛА и 1393 танка; — ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Российские военные прорвали кольцо около Мариуполя , в которое были взяты российские спецназовцы , сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров . По его словам , бойцы были окружены в течение нескольких дней. Украинские военные дважды предлагали им сдаться , но те «остались преданными долгу и присяге».

в которое были взяты российские спецназовцы сообщил глава Чечни . По его словам бойцы были окружены в течение нескольких дней. Украинские военные дважды предлагали им сдаться но те «остались преданными долгу и присяге». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью утверждения о том , что российские войска причастны к взрыву в мариупольском драматическом театре , который произошел накануне вечером. «Киевский режим сразу же попытался возложить ответственность на российских военных , которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно же это ложь. Бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало , люди живы , завалы начали разбирать , заявил экс-губернатор Донецкой области , депутат Сергей Тарута .

назвала ложью утверждения о том что российские войска причастны к взрыву в мариупольском драматическом театре который произошел накануне вечером. «Киевский режим сразу же попытался возложить ответственность на российских военных которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно же это ложь. Бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало люди живы завалы начали разбирать заявил экс-губернатор Донецкой области депутат . Минобороны России заявило , что располагает доказательством непосредственного участия Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Лаборатории украинского Минобороны в Киеве , Одессе , Львове и Харькове получили от США финансирование в размере $32 млн , утверждают в российском ведомстве.

что располагает доказательством непосредственного участия в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Лаборатории украинского Минобороны в , , и получили от финансирование в размере $32 млн утверждают в российском ведомстве. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил , что сейчас идет процесс согласования мирного договора между Россией и Украиной. Согласование , по словам господина Подоляка , может занять от нескольких дней до полутора недель. Сергей Лавров : подавляющее большинство мирного населения , которое было выведено накануне из Мариуполя , выбрало маршруты эвакуации в Россию. Всего удалось эвакуировать из Мариуполя 33 тыс. человек.

: подавляющее большинство мирного населения которое было выведено накануне из , выбрало маршруты эвакуации в Россию. Всего удалось эвакуировать из Мариуполя 33 тыс. человек. Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Украины прекратить публикацию видео с российскими военнопленными.

Экономика: что с ней происходит

Минфин России сообщил , что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций , направленное 14 марта. Выплата была осуществлена в валюте. Таким образом , дефолт , на который намекали некоторые западные аналитики , не состоялся .

что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций направленное 14 марта. Выплата была осуществлена в валюте. Таким образом , на который намекали некоторые западные аналитики . Минкоммерции КНР: Китай выступает против санкций США в отношении России , дестабилизирующих мировой рынок , и будет защищать интересы своих предприятий.

выступает против санкций в отношении России дестабилизирующих мировой рынок и будет защищать интересы своих предприятий. Федеральная налоговая служба России ( ФНС) приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека . Такая мера была принята в связи с дефицитом кассовой ленты , сообщили в правительстве. В ближайшее время магазины должны перевести на электронные чеки.

ФНС) приняла решение временно магазины за невыдачу кассового . Такая мера была принята в связи с дефицитом кассовой ленты сообщили в правительстве. В ближайшее время магазины должны перевести на электронные чеки. Цены на новые автомобили в России с 1 по 15 марта в среднем выросли на 20−30%, сообщает «Автостат».

в России с 1 по 15 марта в среднем на 20−30%, сообщает «Автостат». Американская компания Xerox сообщила , что приостановила поставки своего печатного оборудования в Россию.

Xerox. Логотип компании Xerox.

Raiffeisen Bank International рассмотрит все возможные варианты будущего российского «Райффайзенбанка» , включая «тщательно продуманный уход» с рынка , пишет «Интерфакс». При этом «Райффайзенбанк Россия» заявил , что продолжит работу вне зависимости от формата участия Raiffeisen Bank International в его капитале.

, включая «тщательно продуманный уход» с рынка пишет «Интерфакс». При этом «Райффайзенбанк Россия» заявил что вне зависимости от формата участия Raiffeisen Bank International в его капитале. С 18 марта снимаются все ограничения на перемещения граждан между Россией и Белоруссией , заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам , такое углубление интеграции в рамках Союзного государства стало ответом на санкционные ограничения.

, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам такое углубление интеграции в рамках Союзного государства стало ответом на санкционные ограничения. Минтранс РФ: рейсы в Россию осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран — Алжира , Армении , Бахрейна , Белоруссии , Венесуэлы , Израиля , Индии , Ирака , Казахстана , Катара , Киргизии , Марокко , Монголии , ОАЭ , Сербии , Сирии , Таджикистана , Туркмении , Турции и Узбекистана. Российские авиакомпании РФ продолжают выполнять международные рейсы: 6 перевозчиков летают в 8 стран — Азербайджан , Армению , Беларусь , Киргизию , ОАЭ , Таджикистан , Турцию и Узбекистан.

iPhone 12. CC0

Цены на iPhone в России за последние три недели поднялись на 24−34%, на планшеты — на 13−34%, на модели ноутбуков Apple — на 46−142%.

в России за последние три недели поднялись на 24−34%, на планшеты — на 13−34%, на модели ноутбуков — на 46−142%. Британская Raven Property Group , один из лидеров рынка складских помещений РФ , продаст все российские активы локальному менеджменту по номинальной цене.

, один из лидеров рынка складских помещений РФ продаст все российские активы локальному менеджменту по номинальной цене. ГАЗ сообщил РИА Новости, что может с 19 мая на полгода перейти на четырехдневную рабочую неделю . Это связано с возможным падением объемов производства из-за проблем с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек.

сообщил РИА Новости, что может с 19 мая на полгода перейти на . Это связано с возможным падением объемов производства из-за проблем с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек. Сырья для товаров гигиены закуплено на 3 месяца вперед , запасы есть на 6 месяцев минимум , сообщат Минпромторг РФ. Ранее в министерстве заверили , что дефицита средств гигиены в стране не будет.

Что в России предпринимают для стабильности

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, какие меры будут приняты для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления и возможного кризиса в экономике. В рамках этих мер будут расширены возможности регионов и службы занятости, будут выделены деньги на субсидирование кредитов предпринимателям, а также на пополнение оборотного капитала компаний. Какую поддержку предлагают регионам: отсрочка по уплате бюджетных займов в нынешнем году; установление кредитной линии в размере 10% от общего объема доходов для каждого субъекта; дополнительная индексация дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Служба занятости получит дополнительно около 40 млрд руб. На что пойдут деньги:

— Более 25,5 млрд руб.— на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию общественных работ;

— 7 млрд руб.— на реализацию региональных программ занятости;

— 6 млрд руб. получат НКО на проведение обучающих курсов.

40 млрд руб. будет также направлено на пополнение оборотного капитала предприятий. Условия для получения кредитования:

— предприятия промышленности и торговли смогут получить до 10 млрд руб. на год, группы компаний — до 30 млрд руб.;

— кредит будет доступен тем предприятиям, которые сохранят занятость не ниже 85%.

Также 14 млрд руб. выделят на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Системообразующие агропредприятия смогут получить льготные кредиты на обеспечение бесперебойной работы. На комплекс мер направят 26 млрд руб. Условия для выдачи займа: заемщикам с плавающей ставкой реструктуризируют кредиты. Условия для каждой из категорий заемщиков пропишут отдельно.

Международные соревнования по боевым искусствам. barnaul.org

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: более 8 млрд руб., сэкономленных после переноса международных соревнований из РФ , будут направлены на развитие российского спорта.

из РФ будут направлены на развитие российского спорта. Больницы и поликлиники , работающие по системе ОМС, смогут опережающими темпами закупать лекарства и медицинские изделия за счет значительного повышения авансирования средств на оплату медпомощи. Раньше же ежемесячный размер авансирования не превышал 1/12 суммы , предусмотренной для больницы на год.

Реакция политиков

Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя:

— В 2014 году крымчане и севастопольцы «проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов и радикалов», захвативших власть в Киеве;

— Годы доказали, насколько правильным и своевременным был их выбор. Достаточно посмотреть, что происходит сегодня в Донбассе;

— Санкции не только создают проблемы, но и открывают новые возможности. Крупный бизнес, который раньше опасался санкционных мер, теперь может спокойно работать в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта по видеосвязи из Киева выступил перед депутатами Бундестага. В своей речи он упрекнул Германию в экономическом сотрудничестве с Россией и затягивании процесса вступления Украины в Евросоюз. По словам Зеленского , Германия способствовала возведению новой стены, которая разделяет Европу.

Александр Лукашенко в Кремле , 11 марта 2022. kremlin.ru

Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS: «Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине , я это абсолютно точно знаю , абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно , чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет , то , поверьте , ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет».

Реакция: люди , сообщества

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман , попавший под санкции Великобритании и Евросоюза , заявил , что страны Запада , вводя ограничительные меры , не понимают , «как на самом деле работает власть в России». По его словам , на Западе уверены , что «эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему , чтобы он остановился». «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом» — сказал Фридман.

, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза заявил что страны Запада вводя ограничительные меры не понимают «как на самом деле работает власть в России». По его словам на Западе уверены что «эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему чтобы он остановился». «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом» — сказал Фридман. «Может , Байдену напомнить , кто военный преступник?» — написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, прикрепив к посту архивную видеозапись , где Байден признается , что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае.

В регионы Сибири по данным на 16 марта прибыли более 100 жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Информация , которую вы могли пропустить

Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии на Марс. Запуск миссии ExoMars планировался на 2022 год. На поверхность Марса должен был высадиться марсоход с целью сбора доказательств существования в прошлом или настоящем жизни на этой планете.

Космос , миссия на Марс. pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что , когда «предатели» уходят с должностей или покидают Россию , происходит «самоочищение» страны. Он сказал , что возможность дальнейшей работы Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково» «будет зависеть от его личного решения». Напомним , что секретарь генсовета «Единой России» Турчак обвинил Дворковича в «национал-предательстве» и предложил начать «самоочищение нашего общества» с фонда «Сколково» .

заявил что когда «предатели» уходят с должностей или покидают Россию происходит «самоочищение» страны. Он сказал что возможность дальнейшей работы Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково» «будет зависеть от его личного решения». Напомним что секретарь генсовета «Единой России» в «национал-предательстве» и предложил начать «самоочищение нашего общества» с фонда . С начала военной операции России на Украине Twitter удалил порядка 50 тыс. материалов о событиях на Украине с неточной или недостоверной информацией.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 18 марта:

USD 104,8₽

EUR 115,93₽

Отличного дня и хорошего настроения! Загляните, что произошло 16 марта: укрепление рубля, новый указ Путина и «дефолт» Запада перед Россией.