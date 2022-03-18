Мирный договор, деньги для народа и полет на Марс. Что еще произошло 17 марта

Главное за 17 марта
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Минобороны РФ:
— Авиация и ПВО России сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта белки, а также пять беспилотников;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины. Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 БЛА и 1393 танка;
— ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка.
- Российские военные прорвали кольцо около Мариуполя, в которое были взяты российские спецназовцы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы были окружены в течение нескольких дней. Украинские военные дважды предлагали им сдаться, но те «остались преданными долгу и присяге».
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью утверждения о том, что российские войска причастны к взрыву в мариупольском драматическом театре, который произошел накануне вечером. «Киевский режим сразу же попытался возложить ответственность на российских военных, которые в его представлении якобы сбросили авиабомбу на здание театра. Конечно же это ложь. Бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало, люди живы, завалы начали разбирать, заявил экс-губернатор Донецкой области, депутат Сергей Тарута.
- Минобороны России заявило, что располагает доказательством непосредственного участия Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Лаборатории украинского Минобороны в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в размере $32 млн, утверждают в российском ведомстве.
- Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас идет процесс согласования мирного договора между Россией и Украиной. Согласование, по словам господина Подоляка, может занять от нескольких дней до полутора недель.
- Сергей Лавров: подавляющее большинство мирного населения, которое было выведено накануне из Мариуполя, выбрало маршруты эвакуации в Россию. Всего удалось эвакуировать из Мариуполя 33 тыс. человек.
- Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Украины прекратить публикацию видео с российскими военнопленными.
Экономика: что с ней происходит
- Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное 14 марта. Выплата была осуществлена в валюте. Таким образом, дефолт, на который намекали некоторые западные аналитики, не состоялся.
- Минкоммерции КНР: Китай выступает против санкций США в отношении России, дестабилизирующих мировой рынок, и будет защищать интересы своих предприятий.
- Федеральная налоговая служба России (ФНС) приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Такая мера была принята в связи с дефицитом кассовой ленты, сообщили в правительстве. В ближайшее время магазины должны перевести на электронные чеки.
- Цены на новые автомобили в России с 1 по 15 марта в среднем выросли на 20−30%, сообщает «Автостат».
- Американская компания Xerox сообщила, что приостановила поставки своего печатного оборудования в Россию.
- Raiffeisen Bank International рассмотрит все возможные варианты будущего российского «Райффайзенбанка», включая «тщательно продуманный уход» с рынка, пишет «Интерфакс». При этом «Райффайзенбанк Россия» заявил, что продолжит работу вне зависимости от формата участия Raiffeisen Bank International в его капитале.
- С 18 марта снимаются все ограничения на перемещения граждан между Россией и Белоруссией, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, такое углубление интеграции в рамках Союзного государства стало ответом на санкционные ограничения.
- Минтранс РФ: рейсы в Россию осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран — Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана. Российские авиакомпании РФ продолжают выполнять международные рейсы: 6 перевозчиков летают в 8 стран — Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.
- Цены на iPhone в России за последние три недели поднялись на 24−34%, на планшеты — на 13−34%, на модели ноутбуков Apple — на 46−142%.
- Британская Raven Property Group, один из лидеров рынка складских помещений РФ, продаст все российские активы локальному менеджменту по номинальной цене.
- ГАЗ сообщил РИА Новости, что может с 19 мая на полгода перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это связано с возможным падением объемов производства из-за проблем с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек.
- Сырья для товаров гигиены закуплено на 3 месяца вперед, запасы есть на 6 месяцев минимум, сообщат Минпромторг РФ. Ранее в министерстве заверили, что дефицита средств гигиены в стране не будет.
Что в России предпринимают для стабильности
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Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, какие меры будут приняты для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционного давления и возможного кризиса в экономике. В рамках этих мер будут расширены возможности регионов и службы занятости, будут выделены деньги на субсидирование кредитов предпринимателям, а также на пополнение оборотного капитала компаний. Какую поддержку предлагают регионам: отсрочка по уплате бюджетных займов в нынешнем году; установление кредитной линии в размере 10% от общего объема доходов для каждого субъекта; дополнительная индексация дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
- Служба занятости получит дополнительно около 40 млрд руб. На что пойдут деньги:
— Более 25,5 млрд руб.— на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию общественных работ;
— 7 млрд руб.— на реализацию региональных программ занятости;
— 6 млрд руб. получат НКО на проведение обучающих курсов.
- 40 млрд руб. будет также направлено на пополнение оборотного капитала предприятий. Условия для получения кредитования:
— предприятия промышленности и торговли смогут получить до 10 млрд руб. на год, группы компаний — до 30 млрд руб.;
— кредит будет доступен тем предприятиям, которые сохранят занятость не ниже 85%.
- Также 14 млрд руб. выделят на субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.
- Системообразующие агропредприятия смогут получить льготные кредиты на обеспечение бесперебойной работы. На комплекс мер направят 26 млрд руб. Условия для выдачи займа: заемщикам с плавающей ставкой реструктуризируют кредиты. Условия для каждой из категорий заемщиков пропишут отдельно.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: более 8 млрд руб., сэкономленных после переноса международных соревнований из РФ, будут направлены на развитие российского спорта.
- Больницы и поликлиники, работающие по системе ОМС, смогут опережающими темпами закупать лекарства и медицинские изделия за счет значительного повышения авансирования средств на оплату медпомощи. Раньше же ежемесячный размер авансирования не превышал 1/12 суммы, предусмотренной для больницы на год.
Реакция политиков
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Путин провел совещание по развитию Крыма и Севастополя:
— В 2014 году крымчане и севастопольцы «проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути у неонацистов и радикалов», захвативших власть в Киеве;
— Годы доказали, насколько правильным и своевременным был их выбор. Достаточно посмотреть, что происходит сегодня в Донбассе;
— Санкции не только создают проблемы, но и открывают новые возможности. Крупный бизнес, который раньше опасался санкционных мер, теперь может спокойно работать в Крыму.
- Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта по видеосвязи из Киева выступил перед депутатами Бундестага. В своей речи он упрекнул Германию в экономическом сотрудничестве с Россией и затягивании процесса вступления Украины в Евросоюз. По словам Зеленского, Германия способствовала возведению новой стены, которая разделяет Европу.
- Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS: «Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет».
Реакция: люди, сообщества
- Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, заявил, что страны Запада, вводя ограничительные меры, не понимают, «как на самом деле работает власть в России». По его словам, на Западе уверены, что «эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился». «Дистанция между Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом» — сказал Фридман.
- «Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, прикрепив к посту архивную видеозапись, где Байден признается, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов американских ВВС на уничтожение мостов на Дунае.
- В регионы Сибири по данным на 16 марта прибыли более 100 жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Информация, которую вы могли пропустить
- Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по миссии на Марс. Запуск миссии ExoMars планировался на 2022 год. На поверхность Марса должен был высадиться марсоход с целью сбора доказательств существования в прошлом или настоящем жизни на этой планете.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, когда «предатели» уходят с должностей или покидают Россию, происходит «самоочищение» страны. Он сказал, что возможность дальнейшей работы Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково» «будет зависеть от его личного решения». Напомним, что секретарь генсовета «Единой России» Турчак обвинил Дворковича в «национал-предательстве» и предложил начать «самоочищение нашего общества» с фонда «Сколково».
- С начала военной операции России на Украине Twitter удалил порядка 50 тыс. материалов о событиях на Украине с неточной или недостоверной информацией.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 18 марта:
- USD 104,8₽
- EUR 115,93₽
Отличного дня и хорошего настроения! Загляните, что произошло 16 марта: укрепление рубля, новый указ Путина и «дефолт» Запада перед Россией.