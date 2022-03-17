Укрепление рубля, новый указ Путина и «дефолт» Запада перед Россией. Что еще произошло 16 марта

Главное за 16 марта

Минобороны РФ

— Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк;

— Подразделения Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое;

— За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата;

— ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них: один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники;

— СБУ при поддержке западных стран готовит на Украине провокацию с применением ядовитых веществ, чтобы обвинить Россию. ВС РФ захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. В подразделениях ВС РФ, задействованных в специальной военной операции, нет химических боеприпасов.

На совещании по поддержке экономики Владимир Путин дал такую оценку ситуации:

— Россия сорвала планы властей Киева, которые хотели осуществить войну;

- Операция развивается успешно, в строгом соответствии с планами;

— Запад подталкивает Киев к продолжению кровопролития, поставляя оружие и наемников;

- Санкции против России бьют по самим американцам и европейцам;

— США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы. Теперь каждый знает, что резервы государства могут быть просто украдены;

- Санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины земного шара;

— Политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада;

— Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике;

— Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям.

С начала военной спецоперации Украину были вынуждены покинуть не менее 2 969 600 человек , следует из данных Управления ООН по делам беженцев. Беженцев с Украины приняли следующие страны: Польша — 1 808 436; Румыния — 453 432; Молдова — 337 215; Венгрия — 263 888; Словакия — 213 000; Россия — 142 994; Беларусь — 1475. При этом в Россию из Донбасса и с Украины эвакуировалось почти 260 тыс. человек , сообщил источник ТАСС.

не менее 2 969 600 человек следует из данных Управления ООН по делам беженцев. Беженцев с Украины приняли следующие страны: — 1 808 436; — 453 432; — 337 215; — 263 888; — 213 000; — 142 994; — 1475. При этом в Россию из Донбасса и с эвакуировалось почти 260 тыс. человек сообщил источник ТАСС. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила , что 15 марта по гуманитарному коридору из Мариуполя было эвакуировано около 20 тыс. человек , также сообщает ТАСС. Они выехали на четырех тысячах автомобилей.

заявила что 15 марта по гуманитарному коридору из Мариуполя было , также сообщает ТАСС. Они выехали на четырех тысячах автомобилей. Россия хочет достичь с Украиной «договоренности на поколения» , чтобы жить в мире , сказал глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский . Он добавил , что переговоры с Киевом идут тяжело и медленно .

, чтобы жить в мире сказал глава российской делегации на переговорах . Он добавил что . Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России из состава организации. Перед зданием Совета Европы в Страсбурге спустили российский флаг.