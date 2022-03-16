16 марта
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Политика

Санкционное давление, блокировка VPN, переговоры Москвы с Киевом. Что еще произошло 15 марта

Что произошло 15 марта в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий
Украина. Хроника событий
altapress.ru.

Главное за 15 марта

  • Минобороны РФ:
  1. Российская армия взяла под полный контроль всю территорию Херсонской области. Херсонская область стала первым украинским регионом, о полном контроле над которым сообщили представители российского Минобороны. На юге она имеет сухопутную границу с Крымом.
  2. Группировка войск ДНР взяла под контроль населенный пункт Пантелеймоновка и вышла на рубеж Верхнеторецкая — Новоселовка-2.
  3. Российские ВКС за сутки поразили 136 военных объектов Украины, на военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8.
  4. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также
  5. В районе населенного пункта Гута-Межигорская в Киевской области российские десантники захватили опорный пункт, где изъяли 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Javelin» и ряд других образцов вооружения. Все иностранное вооружение передается подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
  6. ВС РФ поразили киевский завод «Артем», выпускающий авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух», автоматизированные комплексы для обслуживания авиационных средств поражения, противотанковые управляемые ракеты, а также приборы и оборудование для авиационных летательных аппаратов.
  • Более трех миллионов беженцев покинули Украину с начала спецоперации, сообщает Агентство Франс-Пресс со ссылкой на данные ООН.
  • В Киеве вводится комендантский час продолжительностью полтора дня. Он будет действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта, сообщил мэр города Виталий Кличко. Передвижение по городу без спецпропусков будет запрещено. Выходить из дома можно, только чтобы дойти до укрытия.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Украина услышала, что не войдет в НАТО, это правда, надо это признать».
  • Делегации России и Украины продолжат переговоры в среду, 16 марта. Об этом сообщил в Twitter член украинской делегации и советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. «Мы продолжим завтра. Очень сложный и жесткий переговорный процесс. Есть фундаментальные противоречия. Но, определенно, есть и возможность компромисса», — написал он.
  • Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об обращении к ней родственников находящихся в плену российских военнослужащих. Для защиты их прав она обратилась в ООН и европейские структуры, в том числе в Совет Европы.
  • Евросоюз объявил о новом, четвертом пакете санкций против России: помимо запретов для частных лиц и организаций он предусматривает ограничения на торговлю железом, сталью и предметами роскоши. Об этом сообщается на сайте Европейского совета. Новые санкции предусматривают: запрет всех финансовых транзакций с определенными госпредприятиями; запрет инвестиций в российский энергетической сектор, а также масштабный экспортный запрет на оборудование, компоненты и услуги для энергетической отрасли; дальнейшие торговые ограничения на поставки железа и стали, а также предметов роскоши. Санкции против «ключевых олигархов» и «пропагандистов», поддерживающих заявления Кремля о ситуации на Украине, а также компаний в авиационной, оборонной, судостроительной и машиностроительной сферах.

Экономика: что с ней происходит

  • Япония расширила список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. В перечень из 300 позиций входят полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи и др.
  • «Украинские железные дороги» объявили, что начинают процедуру национализации российских вагонов на Украине. Определение принадлежности вагонов займет время. Но, по его словам, около 3 тыс. вагонов принадлежат собственникам, в отношении которых сомнений нет. Общее количество российских вагонов на Украине оценивается в 15 тысяч.
  • Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) после объявления о ее выходе из совместных предприятий в России приняла решение и о прекращении торговли российской нефтью.
  • Французский производитель шин Michelin объявил о приостановке экспорта в Россию и производственной деятельности
  • Ажиотажный спрос на лекарства привел к тому, что аптечные сети стали закупать по предоплате или с меньшим сроком отсрочки платежей препараты, которые могут оказаться дефицитными. У фармрозницы на это есть финансовые ресурсы: их выручка за две недели выросла в среднем на 50%. Участники рынка прогнозируют, что высокий спрос на лекарства продлится до апреля.
Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0
  • Китайский автомобильный бренд Haval повышает цены на автомобили российской сборки почти на 50%. Помимо Haval в массовом сегменте в РФ выпускаются лишь модели Lada и работает часть конвейера «Автотора», поэтому предложение ограничено запасами складов. Haval, говорят источники «Коммерсанта», столкнулся со сложностями с логистикой и дефицитом комплектующих.
  • «Ашан», Danone, «Леруа Мерлен», «Декатлон» и другие французские компании останутся в России, заявил глава Союза французских предпринимателей.
  • Табачная компания Imperial Brands («Максим», Parker & Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine) ведет переговоры о передаче бизнеса российскому юридическому лицу, сообщили ТАСС в компании.
Макдоналдс
Макдоналдс
Юлия Боярская
  • Предприятия «Макдоналдс» в Сибири под управлением ООО «ГиД» продолжают свою работу, заявили в компании. Все сотрудники трудятся без изменений, рестораны открыты для посетителей, новый бренд создавать не собираются.
  • «Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновит регулярные рейсы из Москвы в Баку, а с 22 марта — в Ереван.

Что в России предпринимают для стабильности

  • 15 марта органы власти представили в Минфин конкретные предложения по сокращению трат, которые стали нецелесообразными в условиях введенных ограничений. Сократить или перераспределить планируется как минимум 10% расходов, или порядка 2 трлн руб. На ту же сумму должны быть увеличены расходные статьи, которые призваны помочь «преодолеть санкционное давление».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин:

  1. Практически все требования в сфере строительства в РФ планируют перевести в разряд добровольных, но безопасность будет обеспечена;
  2. Правительство РФ предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли;
  3. В РФ будет запущена новая кредитная программа на пополнение оборотных средств для разных секторов;
  4. Предприятиям РФ в условиях санкций сейчас важно оперативно найти новых поставщиков и покупателей готовой продукции. В план поддержки экономики РФ включено более 100 инициатив на сумму около 1 трлн рублей.
  • Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Россия не будет экспортировать зерновые в страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый сахар-сырец — в третьи страны. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Реакция политиков

  • Переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
  • «Переговоры, которые сейчас продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз России никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов», — сказал Лавров.
  • В частности, речь идет о необходимости отмены «всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ», добавил он.
  • Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск и Москва будут развивать импортозамещение, обеспечивать технологическую независимость. Кроме того, Москва и Минск отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Стороны также проработают более оптимальную цену на российскую нефть.
  • В Риме прошли переговоры советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи. Представители США заявляли, что собираются обсуждать с Китаем вопрос последствий, которые ждут его за неисполнение санкций против России. По итогам переговоров представитель Китая лишь повторил, что страна выступает за скорейшее разрешение конфликта на Украине.

Реакция: люди, сообщества

  • Наталья Поклонская осудила «борьбу с инакомыслием» и доносы россиян друг на друга. «Времена доносов за „антисоветские разговоры и пропаганду“ давно прошли, и лично я против возврата в темное прошлое».
  • Российскому теннисисту, первой ракетке мира, Даниилу Медведеву могут отказать в участии в Уимблдонском теннисном турнире 2022 года, если он не выступит с осуждением действий России на Украине. Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил: «Ни один человек, который выступает под флагом России, не должен быть допущен до соревнований. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Думаю, нам нужно иметь некоторую уверенность в том, что спортсмены не являются сторонниками Владимира Путина, и мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии в этом направлении».
Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
wikipedia.org
  • Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба попросил не вызывать его на сбор из-за ситуации на Украине, где у него живут родственники.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Крупнейший в Европе международный автомобильный пункт пропуска Кукурыки — Козловичи (Польша — Белоруссия) оказался заблокирован для проезда грузовых фур с российскими и белорусскими номерами. Об этом РБК рассказали менеджеры транспортно-логистических компаний.
  • Суммарная длина очереди со стороны Польши и Белоруссии составила около 30 км, заявил РБК руководитель направления международных перевозок «ФМ Ложистик Восток» Ярослав Белоусов.
  • Британия дополнила санкционный список фамилиями 350 россиян, распространив ограничения на журналистов, руководителей СМИ, бизнесменов и чиновников. Среди них телеведущие и журналисты Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский и Аркадий Мамонтов.
Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева.
Кадр из телепередачи.
  • Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией, сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко. Теперь за сотрудничество с Россией на Украине можно получить срок до 15 лет.
  • Пользователь не будет нести ответственность за публикации в Instagram даже после возможного признания Meta экстремистской организацией, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Хинштейн добавил, что Роскомнадзор продолжит блокировку VPN-сервисов в России. Роскомнадзор заблокировал уже около 20 популярных VPN-сервисов.

Финансы и ресурсы

Курс доллара и евро на 16 марта:

  • USD 111,48₽
  • EUR 122,45₽

Удачного дня и приятной работы! На этом все, посмотрите, что произошло 14 марта: ракетный удар по Донецку, розыск Соловьева, спад цен на нефть.

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