19 марта
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Экономика

LG прекратит поставки в Россию

Известный южнокорейский производитель крупной бытовой техники LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию, сообщается на сайте компании.

Телевизоры LG.
Телевизоры LG.
lgnewsroom.com

LG Electronics «продолжит внимательно следить за развитием ситуации».

«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Еще в начале марта поставки товаров в Россию приостановил Samsung, а китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили экспорт.

Ранее сообщалось, что инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран готовы прийти на российский рынок на смену ушедшим западным компаниям.

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