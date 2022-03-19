LG прекратит поставки в Россию

LG Electronics «продолжит внимательно следить за развитием ситуации».
«Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG по-прежнему привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.
Еще в начале марта поставки товаров в Россию приостановил Samsung, а китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили экспорт.
Ранее сообщалось, что инвесторы из Узбекистана, Казахстана, Индии и арабских стран готовы прийти на российский рынок на смену ушедшим западным компаниям.