Каменским депутатам не удалось убедить суд в исключительности случая с Гордиенко

7 ноября в Алтайском крае прошел суд, на котором рассмотрели иск Евгении Гордиенко о незаконности решения райсобрания о лишении ее поста главы района. Депутаты уверяют, что случай исключительный, но суд так не посчитал.

Как пишут «Каменские известия», Гордиенко опирается на регламент райсобрания депутатов (РСД), по которому принятие решений методом опроса вне сессии допускается в исключительных случаях.

Ответчики же объяснить исключительность случая не смогли.

«Также вызвал ряд вопросов тот факт, что подпись на решении депутатов поставил Иван Панченко, зампред РСД, а не Виктор Кашицин — председатель районного Собрания депутатов», — пишет издание.

Судья приняла решение удовлетворить иск. Это значит, что Гордиенко остается при исполнении обязанностей главы района.

Сторона ответчика имеет право обжаловать решение.

Три сценария развития ситуации

По сведениям altapress.ru, в Каменском районе сейчас обсуждается три возможных сценария развития ситуации.

Во-первых, представители райсобрания обжалуют решение суда — здесь обращается внимание на то, что Гордиенко подала иск как физлицо, а ее права физлица нарушены не были. Если следующая судебная инстанция изменит решение, то на пост и.о. главы вернется Алексей Жихаренко.

Во-вторых, депутаты примут новое (такое же по сути) решение о снятии с Евгении Гордиенко полномочий, но уже с соблюдением всех процедур, с очным голосованием на заседании районного собрания и т.п.

В-третьих, говорят и о экстремальном сценарии: депутаты не станут принимать бюджет на следующий год, если Гордиенко не откажется от претензий на власть. Для города он может оказаться весьма болезненным.

Камень-на-Оби. vk.com/sluhkam

Алексей Жихаренко, на которого депутаты возложили полномочия и.о. главы, проработал на этом посту всего один день — 30 октября.

Ранее Евгения Гордиенко даже прощалась с жителями и писала в Instagram, что в смене власти нет «вины ни депутатов, ни представителей администрации», а просто — «это жизнь». Потом этот пост она удалила.