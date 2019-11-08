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8 ноября 5°C

Каменским депутатам не удалось убедить суд в исключительности случая с Гордиенко

7 ноября в Алтайском крае прошел суд, на котором рассмотрели иск Евгении Гордиенко о незаконности решения райсобрания о лишении ее поста главы района. Депутаты уверяют, что случай исключительный, но суд так не посчитал.

Евгения Гордиенко
Евгения Гордиенко
https://www.instagram.com/gordienko.eug

Как пишут «Каменские известия», Гордиенко опирается на регламент райсобрания депутатов (РСД), по которому принятие решений методом опроса вне сессии допускается в исключительных случаях.

Ответчики же объяснить исключительность случая не смогли.

«Также вызвал ряд вопросов тот факт, что подпись на решении депутатов поставил Иван Панченко, зампред РСД, а не Виктор Кашицин — председатель районного Собрания депутатов», — пишет издание.

Судья приняла решение удовлетворить иск. Это значит, что Гордиенко остается при исполнении обязанностей главы района.

Сторона ответчика имеет право обжаловать решение.

Три сценария развития ситуации

По сведениям altapress.ru, в Каменском районе сейчас обсуждается три возможных сценария развития ситуации.

Во-первых, представители райсобрания обжалуют решение суда — здесь обращается внимание на то, что Гордиенко подала иск как физлицо, а ее права физлица нарушены не были. Если следующая судебная инстанция изменит решение, то на пост и.о. главы вернется Алексей Жихаренко.

Во-вторых, депутаты примут новое (такое же по сути) решение о снятии с Евгении Гордиенко полномочий, но уже с соблюдением всех процедур, с очным голосованием на заседании районного собрания и т.п.

В-третьих, говорят и о экстремальном сценарии: депутаты не станут принимать бюджет на следующий год, если Гордиенко не откажется от претензий на власть. Для города он может оказаться весьма болезненным.

Камень-на-Оби.
Камень-на-Оби.
vk.com/sluhkam

Алексей Жихаренко, на которого депутаты возложили полномочия и.о. главы, проработал на этом посту всего один день — 30 октября.

Ранее Евгения Гордиенко даже прощалась с жителями и писала в Instagram, что в смене власти нет «вины ни депутатов, ни представителей администрации», а просто — «это жизнь». Потом этот пост она удалила.

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