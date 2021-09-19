Камера в стену и карандаш вместо ручки. Названы «недонарушения» на выборах в Алтайском крае

Председатель штаба общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае Руслан Демаков заявил, что существенных нарушений в регионе не выявлено, сообщает правительство края.

Демаков отметил, что существенных нарушений наблюдатели не выявили, однако в камеры видеонаблюдения попали «недочеты».

При этом примерно 95% нарушений — так называемые процедурные, которые устраняют почти сразу после выявления.

«Например, видим, что камера наблюдения отвернута в сторону стены и помещение для голосования не видно. Сообщаем — исправляют. Или была жалоба, что вместо ручки лежит карандаш. Также жаловались, что кабинка для голосования прикрыта не с четырех сторон. Мы разобрались и объяснили, что это не нарушение, поскольку Роспотребнадзор разрешил в условиях пандемии прикрытие с трех сторон — так, чтобы не было видно, за кого свою отметку ставит избиратель», — рассказал глава штаба.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

Демаков подчеркнул, что выявили лишь три случая, которые способны оказать влияние на волеизъявление граждан.

Информацию передали в прокуратуру, далее правоохранители рассмотрят сообщения.

В правительстве напомнили, что Алтайский край — первый регион, где в штабе общественного наблюдения дежурят представители прокуратуры.

В крайизбиркоме уточнили, что за чистотой выборов наблюдают преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС, в том числе и Демаков, а также 14 студентов филиала.

Ранее altapress.ru опубликовал большой фоторепортаж с выборов-2021: как голосование проходит в перчатках и с опущенным забралом.