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Политика

Кандидат в мэры Омска приехал в Чехию «с бутылочкой яда, чтобы отомстить за памятник Коневу»

В Чехии власти выслали из страны двух сотрудников дипломатического представительства России, пишет «Коммерсант».

Обучение в Чехии.
Обучение в Чехии.
СС0

В центр скандала попали руководитель Российского центра науки и культуры, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и его подчиненный Игорь Рыбаков.

По версии чешских спецслужб, оба россиянина-чиновника — шпионы, которые имели при себе яд.

Якобы их целью было отравить двух чешских чиновников, связанных с демонтажем памятника маршалу Коневу в Праге, а также повлиять на возможное переименование площади, где располагается посольство России, в «площадь Немцова».

Напомним, в начале апреля 2020 года сняли с пьедестала памятник маршалу Коневу по инициативе старосты района Прага-6. Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал ввести уголовную ответственность для зарубежных чиновников за снос советских памятников.

Крысиный яд.
Крысиный яд.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Российские власти назвали провокацией инцидент с высылкой дипломатов из Чехии, пишет РБК.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», — заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Как уточняет Om1.ru, один из «шпионов» — сибиряк. Игоря Рыбакова в апреле 2017 года отобрала конкурсная комиссия для участия в выборах мэра Омска, однако позднее отменили итоги отбора и перенесли выборы.

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