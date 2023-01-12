12 января
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Политика

Кандидатами на выборы 2023 года выдвинут участников спецоперации

Власти намерены выдвинуть военных, добровольцев и работавших в Донбассе волонтеров в органы законодательной и исполнительной власти на выборах 2023 года, сообщают «Ведомости».

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
altapress.ru

Об этом изданию рассказали источники в партии «Единая Россия», администрации президента (АП) и Госдумы.

Инициативу поддержали в КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

Представитель администрации президента заявил — выдвижение таких кандидатов на выборах «всем выгодно», поскольку среди россиян «на это есть запрос», указывает Газета.Ru.

На роль кандидатов рассматривают людей с опытом участия в зоне СВО.

Ранее сообщалось, будут ли власти отменять губернаторские выборы в Алтайском крае. Дело в том, что на фоне продолжающейся специальной военной операции некоторые политики как федерального, так и регионального уровня призывают отменить губернаторские выборы.

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