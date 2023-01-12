Кандидатами на выборы 2023 года выдвинут участников спецоперации

Об этом изданию рассказали источники в партии «Единая Россия», администрации президента (АП) и Госдумы.
Инициативу поддержали в КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.
Представитель администрации президента заявил — выдвижение таких кандидатов на выборах «всем выгодно», поскольку среди россиян «на это есть запрос», указывает Газета.Ru.
На роль кандидатов рассматривают людей с опытом участия в зоне СВО.
Ранее сообщалось, будут ли власти отменять губернаторские выборы в Алтайском крае. Дело в том, что на фоне продолжающейся специальной военной операции некоторые политики как федерального, так и регионального уровня призывают отменить губернаторские выборы.
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