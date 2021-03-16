Карьерный рост: Медведев стал замом Путина и в другой структуре

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию.

Обновленный состав совета расширился с 40 до 48 человек. Численность президиума также увеличена — с 11 до 19 человек.

Кроме Медведева, в него вошли министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Секретарем совета назначен помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко, первым заместителем секретаря — первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

15 января 2020 года правительство России ушло в отставку в полном составе. Путин — председатель Совбеза — предложил Медведеву должность заместителя. До этого такой должности не существовало, Путин ее специально создал.

О совете

Совет по науке и образованию — это совещательный орган при главе государства, пишет polit.ru. В его задачи входит определение стратегических целей для развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технического развития, а также принятия решений о разработке важнейших инновационных проектов государственного значения.