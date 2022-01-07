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Политика

Казахские мародеры ограбили магазин блогерши-миллионника, которая поддерживала протестующих

В Казахстане ограбили ювелирный магазин блогера-миллионника Гульназ Махметовой. По словам девушки, это сделали протестующие, которых ранее она поддерживала.

В Казахстане ограбили ювелирный магазин блогера-миллионника
В Казахстане ограбили ювелирный магазин блогера-миллионника
Лента.ру

В своем блоге Махметова опубликовала видео из магазина, показав разбитые и пустые витрины. Также она со слезами на глазах поделилась с подписчиками своими переживаниями.

«Самое обидное, что я вчера тоже вышла на митинг. Помогала людям. Довозила. Кормила, давала воду. Вот тебе и спасибо. Меня полностью обокрали, на несколько миллионов тенге. Это и называется благодарность», — цитирует блогера «Лента.ру».

Сейчас видео недоступно — возможно, его удалила сама Махметова.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей. В результате столкновений погибли 13 силовиков, более 350 человек ранены.

6 января в страну прибыли российские миротворцы.

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