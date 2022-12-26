26 декабря
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Политика

Казахстан отказался помогать России обходить западные санкции. Но есть нюанс

Казахстан отказался присоединяться к западным санкциям против России.

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана.
открытые источники (CC0)

Однако республика не будет помогать Москве их обойти, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK, сообщает РИА Новости.

По словам министра, экономическом плане Россия и Казахстан имеют тесные связи, и санкции против России негативно сказались на экономике Казахстана.

При этом Казахстан придерживается принципа, что он не будет использоваться различными компаниями для обхода санкций, пишет bfm.ru.

Казахстан традиционно считается ближайшим союзником России после Беларуси. Эта страна участвует во многих интеграционных процессах, таких как Евразийский экономический союз и ОДКБ.

Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, Казахстан занял нейтральную позицию.

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