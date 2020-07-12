Кибератаку на российскую «фабрику троллей» санкционировал Трамп

Трамп заявил, что о вмешательстве в выборы президента в США со стороны России знал его предшественник, Барак Обама. По словам Трампа, Обама не стал ничего предпринимать для противодействия России.
Между тем еще в прошлом году Трамп отказывался признать свой приказ начать кибератаку против «фабрики троллей».
О кибератаке, которая на несколько дней лишила интернета сотрудников петербургского Агентства интернет-исследований, стало известно из материала телеканала NBC News, пишет polit.ru. По его данным, атаку проводили сотрудники американского Киберкомандования в ходе промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года.
В 2016 году «фабрику» забрасывали «коктейлями Молотова».