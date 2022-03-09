Киев и Вашингтон опасаются, что украинские биолаборатории попадут под контроль российских военных

Журналисты задали ей вопрос — есть ли на Украине химическое или биологическое оружие. «Украина располагает объектами биологических исследований», — сказала Нуланд.
При этом она выразила обеспокоенность тем, что российские войска могут взять их под свой контроль, пишет «Российская газета».
Ранее сообщалось о том, что на Украине ведутся сомнительные научные разработки.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
«Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины», — заявил генерал.