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Политика

Киев и Вашингтон опасаются, что украинские биолаборатории попадут под контроль российских военных

Украина и США постараются не допустить, чтобы материалы украинских биолабораторий попали к российским военным, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Наука. Лаборатория. Ученые.
Наука. Лаборатория. Ученые.
unsplash.com

Журналисты задали ей вопрос — есть ли на Украине химическое или биологическое оружие. «Украина располагает объектами биологических исследований», — сказала Нуланд.

При этом она выразила обеспокоенность тем, что российские войска могут взять их под свой контроль, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что на Украине ведутся сомнительные научные разработки.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что от сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

«Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины», — заявил генерал.

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