Киев начал подсчитывать размер компенсации за Крым. В Госдуме тоже готовы достать калькулятор

Ранее глава украинской партии «Голос» Кира Рудик заявила, что в Верховной раде готовят законопроект, обязывающий начать подсчет денежной компенсации, которую потребуют от России за ущерб при отсоединении Крыма.
Депутат Госдумы от полуострова Михаил Шеремет в ответ заявил, что киевской власти пора прекратить попытки нажиться на Крыме.
«Видимо, им все не дает покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове», — прокомментировал он идею с компенсацией.
Он также заявил, что это России необходимо подсчитать ущерб, нанесенный Украиной полуострову.
«Киевские власти 20 с лишним лет эксплуатировали полуостров, приведя его в упадническое состояние. И только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами, удалось добиться развития», — пояснил депутат контрмеру.
Шансы Киева взыскать с России компенсацию оценили и в Крыму. Они равны нулю, уверен глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
«Украинские политики уже не один раз озвучивают свои желания истребовать мифическую компенсацию. Россия не будет реагировать на очередную киевскую политическую авантюру», — отметил он.
По его словам, украинским властям если и стоит обсуждать тему компенсаций, то только на «консилиуме психиатров».
Ранее премьер России Михаил Мишустин одним росчерком пера решил главную проблему Крыма.