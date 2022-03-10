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Политика

Ким Чен Ын пригрозил вражеским странам новым разведывательным спутником

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство страны и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

«Целью разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника является предоставление в режиме реального времени информации о военном поведении империалистической агрессивной армии США и ее сторонников в отношении КНДР в Южной Корее, Японии и на Тихом океане», — говорится в сообщении.

По мнению Ким Чен Ына, необходимо усилить и пересмотреть важные меры в космической отрасли страны, пишет Газета.Ru. Он также подчеркнул — создание собственного спутника станет «важным стратегическим и тактическим» шагом, который позволит «пристально следить за врагом».

5 марта КНДР выпустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

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