Ким Чен Ын пригрозил вражеским странам новым разведывательным спутником

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство страны и заявил, что создаваемый в его стране разведывательный спутник предназначен для сбора информации о военных США в регионе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Целью разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника является предоставление в режиме реального времени информации о военном поведении империалистической агрессивной армии США и ее сторонников в отношении КНДР в Южной Корее, Японии и на Тихом океане», — говорится в сообщении.

По мнению Ким Чен Ына, необходимо усилить и пересмотреть важные меры в космической отрасли страны, пишет Газета.Ru. Он также подчеркнул — создание собственного спутника станет «важным стратегическим и тактическим» шагом, который позволит «пристально следить за врагом».

5 марта КНДР выпустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Японского моря.