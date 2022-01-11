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Жизнь

Северная Корея выпустила ракету в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Yonhap.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.
Лидер КНДР Ким Чен Ын.
juche-songun.ru

Минобороны Японии предполагает, что КНДР могла испытать баллистическую ракету.

Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что неоднократные запуски снарядов вызывают сожаление, а Япония усилит контроль за военными действиями Северной Кореи.

Он рассказал, что будут приложены все усилия для сбора информации о запуске, а также призвал министров быть готовыми реагировать на любые чрезвычайные ситуации, добавляет газета «Известия».

Ранее, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты — первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году.

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