Северная Корея выпустила ракету в сторону Японского моря

Южнокорейские военные заявили о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на агентство Yonhap.

Минобороны Японии предполагает, что КНДР могла испытать баллистическую ракету.

Снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сведений о повреждениях кораблей или самолетов не поступало.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что неоднократные запуски снарядов вызывают сожаление, а Япония усилит контроль за военными действиями Северной Кореи.

Он рассказал, что будут приложены все усилия для сбора информации о запуске, а также призвал министров быть готовыми реагировать на любые чрезвычайные ситуации, добавляет газета «Известия».

Ранее, 5 января, КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты — первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году.