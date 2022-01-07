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Спорт

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из-за «враждебных сил»

Северная Корея объявила, что не будет принимать участие в зимней Олимпиаде в Пекине, которая стартует 4 февраля. В качестве причин страна указала на «действия враждебных сил» и мировую пандемию.

Олимпиада.
Олимпиада.
из открытых источников в интернете

Конфликтная ситуация разворачивается с сентября 2021 года, когда Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года «за нарушение хартии и невыполнение своих обязательств».

Власти Северной Кореи, в свою очередь, отвергли действия США и «их вассальных сил», направленные, по их словам, на срыв успешного открытия Игр. По мнению Пхеньяна, эти действия оскорбляют дух Олимпийской хартии, пишут РИА «Новости».

При этом власти КНДР пообещали оказать «полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля».

Ранее Северная Корея пропустила летнюю Олимпиаду в Токио, которая проходила в июле-августа 2021 года.

Напомним, что на зимней Олимпиаде-2022 выступят три алтайских спортсмена — лыжница Яна Кирпиченко, биатлонист Даниил Серохвостов и конькобежец Виктор Муштаков.

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