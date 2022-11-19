Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17» впервые публично показал свою дочь Ким Джу Э. Об этом сообщает Bloomberg.

Фотографию дочери показали в главной газете Северной Кореи «Родон Симун» 18 ноября. На снимке помимо девочки есть сам Ким Чен Ын, а на фоне — ракета «Хвасон-17». Глава КНДР до этого отсутствовал на публике около месяца.

В Bloomberg считают, что первое публичное появление Ким Джу Э в государственных СМИ намекает на то, что девочка может унаследовать бразды правления Северной Кореей.

При этом центральное информагентство утверждает, что Ким Чен Ын пришел на полигон со «своей любимой дочерью и женой», чтобы «лично руководить всем ходом испытательного огня».

Ракету «Хвасон-17» запустили 18 ноября. Ее полет длился 4 135 секунд, дальность достигла 998 километров, а максимальная высота — 6040,9 метра.

Ранее КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Японского моря.