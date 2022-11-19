19 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Ким Чен Ын впервые показал свою дочь на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17» впервые публично показал свою дочь Ким Джу Э. Об этом сообщает Bloomberg.

Ким Чен Ын в России, 2019 год.
Ким Чен Ын в России, 2019 год.
kremlin.ru

Фотографию дочери показали в главной газете Северной Кореи «Родон Симун» 18 ноября. На снимке помимо девочки есть сам Ким Чен Ын, а на фоне — ракета «Хвасон-17». Глава КНДР до этого отсутствовал на публике около месяца.

В Bloomberg считают, что первое публичное появление Ким Джу Э в государственных СМИ намекает на то, что девочка может унаследовать бразды правления Северной Кореей.

При этом центральное информагентство утверждает, что Ким Чен Ын пришел на полигон со «своей любимой дочерью и женой», чтобы «лично руководить всем ходом испытательного огня».

Ракету «Хвасон-17» запустили 18 ноября. Ее полет длился 4 135 секунд, дальность достигла 998 километров, а максимальная высота — 6040,9 метра.

Ранее КНДР запустила не менее 10 ракет в сторону Японского моря.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость