6 декабря
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Политика

Ким Чен Ын зарыдал на съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заплакал во время съезда матерей республики, пишут РИА Новости.

Ким Чен Ын на съезде матерей.
Ким Чен Ын на съезде матерей.
Центральное телевидение Кореи

Что вызвало такую реакцию северокорейского лидера — неизвестно, указывает Газета.Ru. Но это произошло во время чтения доклада. Там говорилось о будущем детей и готовности матерей к самопожертвованию.

Ранее отдыхать в Северной Корее посоветовал россиянам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Местный журналист задал вопрос Лаврову — стал бы он рекомендовать КНДР для отдыха для россиян. На что глава МИД РФ ответил утвердительно.

Также КНДР показала Шойгу ядерный подводный дрон. За парадом с трибуны вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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