Ким Чен Ын зарыдал на съезде матерей

Что вызвало такую реакцию северокорейского лидера — неизвестно, указывает Газета.Ru. Но это произошло во время чтения доклада. Там говорилось о будущем детей и готовности матерей к самопожертвованию.
Ранее отдыхать в Северной Корее посоветовал россиянам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Местный журналист задал вопрос Лаврову — стал бы он рекомендовать КНДР для отдыха для россиян. На что глава МИД РФ ответил утвердительно.
Также КНДР показала Шойгу ядерный подводный дрон. За парадом с трибуны вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.