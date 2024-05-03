Киргизия рекомендовала своим гражданам не ездить в Россию

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Гражданам Киргизии рекомендовано временно воздержаться от поездок в Россию без веских оснований», сообщил МИД республики накануне вечером.
Поводом для своего предупреждения киргизский МИД назвал публикацию «информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана», указывают "Ведомости".
Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана. По словам представителя дипломатического ведомства Таджикистана, ситуация сложная.
Большая часть граждан находилась в зоне временного содержания во Внуково, в других столичных аэропортах.
По какой причине застряли в московских авиаузлах граждане Таджикитана, дипломатично не указывается.
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