В столичных аэропортах застряла тысяча граждан Таджикистана

По словам представителя дипломатического ведомства Таджикистана, ситуация сложная.

Большая часть граждан находятся в зоне временного содержания во Внуково.

По какой причине застряли в московских аэропортах граждане Таджикитана дипломатично не указывается.

Ранее МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам временно не выезжать в Россию, напоминает Lenta.ru. Рекомендация об отказе от поездок в Россию на сайте ведомства названа срочной.

Ранее сообщалось, что более тысячи пассажиров застряли в российском аэропорту.

Также россияне застряли в аэропорту Хургады. Некоторые ночевали на лентах багажа.

Рейс с российскими туристами переносили несколько раз из-за поломки на борту самолета.

Борт должен был лететь в Москву.

Лайнер с 180 пассажирами по расписанию должен был взлететь в 19:00 накануне. Однако после того, как пассажиры провели в самолете более двух часов, всех попросили покинуть воздушное судно.

Выяснилось, что сломался бортовой компьютер.

Ночь пассажиры провели кто где. Некоторые не растерялись и решили поспать на лентах для досмотра багажа.

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