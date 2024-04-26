Более тысячи пассажиров застряли в российском аэропорту

Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» в Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Новосибирск, Красноярск, указывает РБК.

Более тысячи пассажиров ожидают вылета.

Ранее россияне застряли в аэропорту Хургады. Некоторые ночевали на лентах багажа.

Рейс с российскими туристами переносили несколько раз из-за поломки на борту самолета.

Борт должен был лететь в Москву.

Лайнер с 180 пассажирами по расписанию должен был взлететь в 19:00 накануне. Однако после того, как пассажиры провели в самолете более двух часов, всех попросили покинуть воздушное судно.

Выяснилось, что сломался бортовой компьютер.

Ночь пассажиры провели кто где. Некоторые не растерялись и решили поспать на лентах для досмотра багажа.

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